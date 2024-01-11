Yeni ay hangi burçları nasıl etkileyecek? 11 Ocak Oğlak yeni ayının burçlara etkisi ne? | Astroloji haberleri

11 OCAK OĞLAK YENİ AYIN BURÇLARA ETKİSİ - 11 Ocak'ta Oğlak burcunun 20 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Oğlak burcu iş, maddi kazançlar, kariyer, yaşlıları ifade eder. Oğlak burcu toprak elementidir. Kişisel haritalarımızda Oğlak burcunun yönettiği ev konularında gelişmeler söz konusu olabilir. Bu konularda çabalamamız gerekebilir. Oğlak yeni ayı hedeflerimize odaklandığımız, gayret gösterdiğimiz konularda olumlu sonuçlar vaat eder. Bu dönemde temeli sağlam ilişkiler başlayabilir. Bu yeni ayın en şanslıları: Oğlak, Boğa, Başak, Balık, Akrep, Yengeçler. Toprak ve su grupları hak edişlerini alabilirler. Yeni ay, Neptün ve Uranüs desteği de alıyor. Gizli destekler, şanslar söz konusu olabilir. Bu yeni ay köklü değişimler getirebilir. Özellikle kariyer alanında ve kadersel karşılaşmalar konusunda pozitif gelişmeler söz konusu olabilir.

11 OCAK OĞLAK YENİ AYININ BURÇLARA ETKİSİ NE?

Yükselen burca göre sizleri hangi alanlarda etkileyecek: