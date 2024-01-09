GRİP DÜŞMANI TATLI TARİFİ | Portakallı, bol vitaminli tatlı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

GRİP DÜŞMANI TATLI TARİFİ | Hem hafif hem lezzetli ve hem de sağlıklı bir tatlı tarifi arayanlar için kış ayların vazgeçilmezi grip süşmanı tatlı, en çok tercih edilen tarifler arasında yerini alıyor. Deneyenlerin bir daha vazgeçemediği bu tatlının malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.

PORTAKALLI, BOL VİTAMİNLİ GRİP DÜŞMANI TATLI

Malzemeleri:

2 paket yulaflı bisküvi

Kreması İçin;

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

Yarım portakal kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1 kutu krema

Portakal Sosu İçin;

Yarım su bardağı portakal suyu

1 su bardağı su

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Yapılışı: