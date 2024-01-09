GRİP DÜŞMANI TATLI TARİFİ | Portakallı, bol vitaminli tatlı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

GRİP DÜŞMANI TATLI TARİFİ | Hem hafif hem lezzetli ve hem de sağlıklı bir tatlı tarifi arayanlar için kış ayların vazgeçilmezi grip süşmanı tatlı, en çok tercih edilen tarifler arasında yerini alıyor. Deneyenlerin bir daha vazgeçemediği bu tatlının malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.
PORTAKALLI, BOL VİTAMİNLİ GRİP DÜŞMANI TATLI
Malzemeleri:
- 2 paket yulaflı bisküvi
Kreması İçin;
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yumurta sarısı
- Yarım portakal kabuğu rendesi
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
- 1 kutu krema
Portakal Sosu İçin;
- Yarım su bardağı portakal suyu
- 1 su bardağı su
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
Yapılışı:
- Öncelikle kremayı hazırlamak için un, mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarısı, portakal kabuğu rendesi ve tereyağını bir tencerede karıştırın.
- Yavaşça sütü ekleyerek sürekli karıştırın ve karışım koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
- Pişen karışımı ocaktan alın, içine vanilya ekleyin ve soğumaya bırakın.
- Karışım iyice soğuduktan sonra içine kremayı ekleyin ve karıştırın.
- Yulaflı bisküvileri iri parçalar halinde kırın ve kremanın içine ekleyin. Karışımı güzelce karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı dikdörtgen bir borcam veya uygun bir tatlı kalıbına yayın.
- Portakal sosu için portakal suyu, su, toz şeker ve mısır nişastasını bir tencerede karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın.
- Sosu tatlı karışımın üzerine dökün ve eşit bir şekilde yayılmasını sağlayın.
- Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirin.
- Dilimleyerek servis edebilirsiniz.