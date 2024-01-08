Haberler Haberler TAVUK KOKOREÇ TARİFİ | Evde kolay tavuk kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TAVUK KOKOREÇ TARİFİ | Evde kolay tavuk kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Sokak lezzetlerinin en sevileni olan kokoreçin, tavuk lezzetiyle buluşmasıyla ortaya çıkan pratik ve lezzetli tavuk kokorç tarifi, son zamanların en sık araştırılan yemekleri arasında yerini aldı. Mideleri bayram ettirecek tavuk kokoreç için arama motorlarında sorgulanan 'Tavuk kokoreç tarifi, Evde kolay tavuk kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 14:30
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TAVUK KOKOREÇ TARİFİ | Evde kolay tavuk kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TAVUK KOKOREÇ TARİFİ | Sokak yemeklerinin en popülerleri arasında yer alan, önünde uzun kuyruklar oluşan, lezzetli bir yemek olmasının yanı sıra, besleyici bir gıda da olan kokoreç, evde yapılması da mümkün yiyecekler arasında yer alıyor. Özellikle protein, demir ve çinko bakımından zengin olan kokoreçi kendi mutfağında yapmak isteyenler için arama motorlarında sorgulanan ''Tavuk kokoreç tarifi, Evde kolay tavuk kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabını sizler için derledik.

EVDE KOLAY TAVUK KOKOREÇ NASIL YAPILIR?

Tavuk Kokoreç Malzemeleri:

  • 2 adet tavuk but (kalça) (kemiğinden ayrılmış)
  • 4 adet sivri biber yoksa çarliston
  • 2 adet domates
  • 2 adet büyük boy sarımsak
  • 2 çay kaşığı acı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarim çay kaşığı karabiber
  • Yarim çay kaşığı kimyon
  • Tuz

Tavuk Kokoreç Yapılışı:

  • 2 adet kemiğinden ve derisinden ayrılmış but, çok minik olacak şekilde doğranıp tavaya alınır.
  • Üzerine biraz tuz ve çiçek yağı gezdirilir. Etler beyazlaşana kadar karıştırılır.
  • Suyunu salıp çekince minik doğranmış biberler ilave edilir. Ara ara karıştırarak kavrulur.
  • Kavrulduktan sonra ezilmiş sarımsak ve bütün baharatlar eklenir ve biraz karıştırılır.
  • Domatesin sulu kısmı alınır. Etli kısmı doğranır. Sonra etlerin üzerine ilave edilir.
  • Domateslerin canlılığı gittikten sonra ocaktan alınır ve ekmek, lavaş ya da pide arasında servis edilir.

Tavuk Kokoreç Püf Noktaları:

Tavuklar ve içine koyulan sebzeler çok minik doğranmalıdır. Aksi halde tavuk kokoreçte sebzeli tavuk sote görüntüsü oluşur.

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