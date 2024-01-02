Temel Seviye Korece Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | Temel Seviye Korece Kursu Sertifika Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Temel Seviye Korece Kursu Sertifika Programı - Temel Seviye Korece Kursu, Kore dilini etkili bir şekilde öğrenmek isteyenler için hazırlanan bir online eğitimdir. Temel Seviye Korece Eğitimi'ne katılan kişiler Kore dilinde temel seviye iletişim kurabilir, temel kelime bilgisine sahip olabilir ve gramer kurallarına dair bilgi sahibi olabilir.

Temel Seviye Korece Kursu bittikten sonra katılımcılar sertifika almaktadır. Böylece kişi, temel seviye Korece bilgisine sahip olduğunu belgeleme fırsatı bulmaktadır.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Temel Seviye Korece Kursu sonunda alınan sertifika, kişinin Kore dilini etkin olarak konuşabildiğini ve günlük yaşamda bu dili kullanarak iletişim kurabildiğini ispat etmesini sağlar. İkinci bir yabancı dil bildiğini öz geçmişine eklemek isteyen kişilere de yardımcı olur. Eğitim bitiminde alınan sertifikalardan biri yurt dışında da geçerli olmaktadır. Böylece kişi, öğrendiği bilgileri uluslararası düzeyde yaptığı iş başvurularında da kanıtlama fırsatı bulur.

TEMEL SEVİYE KORECE KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Temel Seviye Korece Kursu sonunda sertifika almak isteyen kişilerin kurs sonunda düzenlenen sınava katılması gerekir. Sınavda başarılı olan kişiler sertifika alabilir.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika eğitim sonunda yapılan sınavı geçen kişilerin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden sorgulanır. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Temel Seviye Korece Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

TEMEL SEVİYE KORECE KURSU SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR ALINIR?

Temel Seviye Korece Kursu sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

Üniversite onaylı eğitim sertifikası

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Enstitü onaylı eğitim sertifikası

TEMEL SEVİYE KORECE KURSU'NA KATILANLAR NELER ÖĞRENİR?

Temel Seviye Korece Kursu'na katılanlar şunları öğrenir:

Kore kültürü hakkında bilgi edinirler.

Eğitime katılanlar Kore dil yapısını kavrarlar.

Kore edebiyatına dahil olan eserlerin bazılarını okuyabilirler.

Kore tarihi ve toplumu hakkında bilgi edinirler.

TEMEL SEVİYE KORECE EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

Temel Seviye Korece Eğitimi sonunda sertifika sınavı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online olarak, başka deyişle internet ortamında gerçekleştirilmektedir.

Temel Seviye Korece Kursu Sertifikası'na sahip olmak katılımcıya ilgili olduğu ve öğrenmek istediği dil eğitimi hakkında yetkinlik sağlayarak ileride Korece eğitimi vermek için görev alabilmesi konusunda fırsat sağlamaktadır. Temel Seviye Korece Eğitimi'ne katılan kişiler kendi gelişimlerine bağlı olarak Kore dilinden çeviri yapmak üzere görev alabilirler.