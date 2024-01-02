HIZ SINIRINI YÜZDE 50 ORANINDAN DAHA YÜKSEK AŞMA CEZASI 2024 | Hız sınırını yüzde 50 aşma cezası ne kadar, kaç TL?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Hız sınırını yüzde 50 oranında aşma cezası da merak konusu oldu. Peki, Hız sınırını yüzde 50 aşma cezası ne kadar, kaç TL? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN DAHA FAZLA AŞMA CEZASI NE KADAR?

2024 yılında yeni trafik cezaları belli oldu. Hız sınırını aşan sürücülere verilecek ceza da açıklandı. Buna göre hız sınırını yüzde 50 oranından daha fazla aşan sürücülere 6439 TL ceza verilecek.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ