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31 ARALIK MEKKE'NİN FETHİ - Mekke'nin Fethi ile ilgili sözler, ayetler, hadisler, resimli mesajlar...

Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yayılışını hızlandıran Mekke'nin fethi, dini açıdan en önemli olaylar arasında yer almaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşlilerin elindeki Mekke'yi fethederek bu bölgede Müslümanlığı yaygınlaştırması sonucunu doğuran Mekke'nin fethi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Mekke'nin fethi ne zaman? Mekke ne zaman, hangi yıl, ayın kaçında fethedildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 17:11 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 17:32
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31 ARALIK MEKKE'NİN FETHİ - Mekke'nin Fethi ile ilgili sözler, ayetler, hadisler, resimli mesajlar...

31 ARALIK MEKKE'NİN FETHİ | İslamiyet'in en önemli olayları arasında yer alan ve dinin yayılmasını sağlayan Mekke'nin fethi, yılın son zamanlarında vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki yaklaşık sekiz yıl boyunca süren savaşların sonunu getiren Mekke'nin Fethi ile ilgili sözler, ayetler, hadisler, resimli mesajlar...

MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ MESAJLAR

Bugün Mekke'nin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

Mekke'nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.

Bugün Mekkenin fetih yıldönümü. Tüm İslam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine) uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını, daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını Rabbim'den niyaz ederim.

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile...

Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

Mekke'nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!

Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Eğer o Peygamber'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah'ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. - Tevbe / 40. Ayet

Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler? - Ankebût / 67. Ayet

İşte bu Kur'an, kendinden önceki kitapları doğrulayan, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresinde bulunan herkesi uyarman için indirdiğimiz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır. Âhirete inananlar ona da inanır ve namazlarını vaktinde dosdoğru kılmaya devam ederler. - En'âm / 92. Ayet

O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. - Fetih / 24. Ayet

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