1 OCAK ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2024? | 1 Ocak Pazartesi özel sektör çalışacak mı?

1 OCAK ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2024? | 2024 yılı için geri sayım devam ederken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın ilk günü olan 1 Ocak hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle başlayacak olan özel sektör çalışanları '1 Ocak özel sektöre tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi özel sektör çalışacak mı?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

1 OCAK PAZARTESİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Ancak özel sektörde çalışan kişiler, işleri gereği 1 Ocak'ta da çalışabilir. Resmi tatillerde çalışan özel sektör mensuplarına, 1 Ocak'ta ek mesai ücreti ödenmek zorundadır.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Ülkedeki birçok iş yerinin, okulların ve kamu kurumlarının kapalı olduğu resmi tatillerde, özel sektörde çalışanlar işverenin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışabilir.

ÖZEL SEKTÖR RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Bazı iş yerleri, özellikle hizmet sektöründe veya sürekli hizmet gerektiren alanlarda, resmi tatillerde çalışmayı gerektirebilecek bir iş düzenine sahiptir. Ancak, genel olarak, resmi tatillerde çalışma durumu iş yerine ve sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşverenler genellikle çalışanlarına resmi tatillerde izin verme veya özel bir düzenleme yapma konusunda esneklik sağlarlar. Bu konuda çalışanlar, iş yerinin politikalarını ve kendilerine sunulan hakları dikkate almalıdır. Özel sektör çalışanlarının, resmi tatilde çalışmaları durumunda bağlı bulundukları şirket, onlara ek mesai ücreti ödemek durumundadır.

RESMİ TATİLDE 1 SAAT BİLE ÇALIŞANA TAM ÜCRET

Yargıtay'ın kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin açılan bir davada "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" hükmünü verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı