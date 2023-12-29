Haberler Haberler 1 OCAK ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2024? | 1 Ocak Pazartesi özel sektör çalışacak mı?

1 OCAK ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2024? | 1 Ocak Pazartesi özel sektör çalışacak mı?

2024'e sayılı günler kala yılbaşı planları yapıldı. Yeni yılı sevdikleriyle birlikte karşılayacak olanlar, ertesi gün tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak tarihinde, devlet çalışanları izinli sayılırken arama motorlarında sorgulanan '1 Ocak özel sektöre tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi özel sektör çalışacak mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 OCAK ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2024? | 1 Ocak Pazartesi özel sektör çalışacak mı?

1 OCAK ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2024? | 2024 yılı için geri sayım devam ederken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın ilk günü olan 1 Ocak hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle başlayacak olan özel sektör çalışanları '1 Ocak özel sektöre tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi özel sektör çalışacak mı?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

1 OCAK PAZARTESİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Ancak özel sektörde çalışan kişiler, işleri gereği 1 Ocak'ta da çalışabilir. Resmi tatillerde çalışan özel sektör mensuplarına, 1 Ocak'ta ek mesai ücreti ödenmek zorundadır.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Ülkedeki birçok iş yerinin, okulların ve kamu kurumlarının kapalı olduğu resmi tatillerde, özel sektörde çalışanlar işverenin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışabilir.

ÖZEL SEKTÖR RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞIYOR MU?

Bazı iş yerleri, özellikle hizmet sektöründe veya sürekli hizmet gerektiren alanlarda, resmi tatillerde çalışmayı gerektirebilecek bir iş düzenine sahiptir. Ancak, genel olarak, resmi tatillerde çalışma durumu iş yerine ve sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşverenler genellikle çalışanlarına resmi tatillerde izin verme veya özel bir düzenleme yapma konusunda esneklik sağlarlar. Bu konuda çalışanlar, iş yerinin politikalarını ve kendilerine sunulan hakları dikkate almalıdır. Özel sektör çalışanlarının, resmi tatilde çalışmaları durumunda bağlı bulundukları şirket, onlara ek mesai ücreti ödemek durumundadır.

RESMİ TATİLDE 1 SAAT BİLE ÇALIŞANA TAM ÜCRET

Yargıtay'ın kararıyla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin açılan bir davada "işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır" hükmünü verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısı Barış Kılıç ile güzel eşi düşman çatlattı! Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın güzel eşi şıklığıyla göz kamaştırdı!
Yeni yıl yeni kazanç: Asgari ücret herkese yansıyacak! Neler değişecek?
Buruk kararını verdi! İşte derbi 11'i...
G.Saray'dan yeni yıl bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2024? | 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi, bedava mı?
ATV CANLI İZLE | atv hd izle bugün - Atv frekans bilgileri
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emekliye 5000 TL ödemeleri bugün hesaplarda!
29 Aralık Cuma namazı saat kaçta?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:08
Antalya'ya veda etti! İşte yeni adresi Antalya'ya veda etti! İşte yeni adresi 09:02
Beşiktaş Basketbol yeniden yapılanıyor! Beşiktaş Basketbol yeniden yapılanıyor! 08:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:48
Arsenal evinde kayıp! Arsenal evinde kayıp! 01:17
Arsenal evinde kayıp! Arsenal evinde kayıp! 01:17
Daha Eski
Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... 01:01
Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... 00:59
Birghton Tottenham'ı devirdi! Birghton Tottenham'ı devirdi! 00:33
Birghton Tottenham'ı devirdi! Birghton Tottenham'ı devirdi! 00:32
Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri! 00:08
F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... F.Bahçe'ye transfer şoku! Krunic... 00:08