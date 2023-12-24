BAKED ALASKA TARİFİ | Baked Alaska nasıl yapılır? 🍰Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

BAKED ALASKA TARİFİ | 19. yüzyılın ortalarında yayılan ve adını, 1867'de Alaska'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne ilhak edilmesinden sonra bu olayı onurlandırmak için alan Baked Alaska, hem görünüşü hem de tadıyla yiyenleri mest ediyor. Korunan dış tabaka fırınlanma sırasında korunurken içindeki dondurma da soğuk kalır. İşte Baked Alaska nasıl yapılır? İşte Baked Alaska malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

BAKED ALASKA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

🍰1 adet pasta tabanı (tercihen çikolatalı veya vanilyalı)

🍰1.5 litre vanilyalı dondurma (veya tercih ettiğiniz başka bir dondurma çeşidi)

🍰4 adet büyük boy yumurta beyazı

🍰1 su bardağı toz şeker

🍰1 çay kaşığı vanilin özütü

Yapılışı:

🍨Kek tabanını düz bir servis tabağına yerleştirin.

🍨Dondurmayı, kek tabanının üzerine sürün ve düzgünce yayın. Dondurma katmanını düzleştirerek çalışın.

🍨Hazırlanan kek ve dondurma tabanını dondurucuda birkaç saat boyunca dondurun.

🍨Yumurta beyazlarını geniş bir kaseye alın. Yüksek hızda mikserle çırpmaya başlayın.

🍨Yumurta beyazları köpürmeye başladığında, şekerin yarısını ekleyin ve yumurta beyazları sertleşene kadar çırpmaya devam edin.

🍨Kalan şekerin tamamını ve vanilin özütünü ekleyerek karışımı daha da sertleştirin.

🍨Dondurucudan çıkardığınız kek ve dondurma tabanını hızlıca fırın tepsisine aktarın.

🍨Hazırladığınız yumurta beyazı köpüğünü, kek ve dondurma tabanını tamamen kaplayacak şekilde yayın. Köpüğü, her tarafını sıkıca kapatmaya özen gösterin.

🍨Önceden 230 dereceye ayarlayarak ısıttığınız fırına verin ve üzeri iyice kızarıncaya kadar 3-5 dakika kadar pişirin. Bu adım çok hızlı bir şekilde yapılmalıdır, çünkü amacınız içindeki dondurmanın erimesini engellemek için, sadece dış tabakanın kızarmasıdır.

🍨Fırından çıkardıktan sonra hemen dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Püf Noktaları:

📌Dondurma katmanını iyice düzleştirin.

📌Dondurmanın erimesini önlemek için malzemeleri önceden hazırlayıp hızlı çalışın.

📌Yumurta beyazlarını sert ve parlak bir köpük haline gelene kadar iyice çırpın.

📌Fırında kısa süre bekletin.

📌Fırından çıkardıktan sonra hemen dilimleyip servis etmek yerine, bir süre daha dondurucuda bekletmek içindeki dondurmanın sertleşmesine yardımcı olacaktır.