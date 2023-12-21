FATİH SU KESİNTİSİ - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)

22 ARALIK 2023 FATİH SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Fatih 22 Aralık Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: AKSARAY MAH, ALEMDAR MAH, BİNBİRDİREK MAH, CANKURTARAN MAH, CERRAHPAŞA MAH, EMİN SİNAN MAH, HASEKİ SULTAN MAH, HOBYAR MAH, HOCAPAŞA MAH, KATİP KASIM MAH, KOCA MUSTAFAPAŞA MAH, KÜÇÜK AYASOFYA MAH, MESİHPAŞA MAH, MOLLA FENARİ MAH, MUHSİNE HATUN MAH, MİMAR HAYRETTİN MAH, MİMAR KEMALETTİN MAH, NİŞANCA MAH, RÜSTEMPAŞA MAH, SARAÇ İSHAK MAH, SEYYİD ÖMER MAH, SULTAN AHMET MAH, SURURİ MAH, SÜMBÜL EFENDİ MAH, SİLİVRİKAPI MAH, TAHTAKALE MAH, YEDİKULE MAH, ŞEHSUVAR BEY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 21/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 22/12/2023 tarihinde saat 04:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.