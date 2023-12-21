En uzun gecede neden NAR kırılır? 21 Aralık en uzun gece NAR KIRMA geleneği nedir, nasıl yapılır?

En uzun gece olan 21 Aralık nar kırma geleneği ile de bilinir. Nar geçmişten bu yana bereketin ve bolluğun simgesi olmuştur. Yılın en bereketli zamanlarından biri olarak görülen 21 Aralık gecesi vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. 21 Aralık en uzun gece NAR KIRMA geleneği nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

EN UZUN GECEDE NEDEN NAR KIRILIR?

Nar kırma geleneği, genellikle özel günlerde, özellikle yeni yılın başlangıcında veya kutlamalarda gerçekleştirilen bir gelenektir. Bu gelenekte, seçilen taze bir nar dikkatlice ikiye bölünür ve genellikle aile büyüğü veya lideri tarafından yapılan dua veya dileklerle birlikte, narın taneleri paylaşılır. Narın kırmızı renkleri bereketi simgelerken, bu ritüel aile birliğini, sağlık, mutluluk ve bolluğu temsil eder. Bu sebeple en uzun gecede nar kırma geleneği yerine getirilir?

NAR KIRMA GELENEĞİ NEDİR?

21 Aralık veya yılbaşı öncesi gerçekleştirilen ritüelde; evin eşiğinde durulur ve burada bir adet nar kırılır. Anadolu geleneklerinde yer alan bu ritüelle parçalanan narın taneleri etrafa dağılır ve dağılan tanelerin eve bereket getireceğine inanılır.

Nar kırma ritüeline göre, kırılan nar ne kadar patlar, taneleri ne kadar geniş ve uzak bir alana dağılırsa; evin bereket ve bolluğu da o kadar artar.