Uzmanlar Yalova merkezli depremi yorumladı: Hangi fayda oldu? Büyük Marmara depremini tetikler mi?

Marmara Denizi açıklarında, Yalova Çınarcık merkezli deprem vatandaşları korkuttu. 17 Aralık gecesi saat 23.53'te meydana gelen deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illeri de sarsarken Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden olurken bu depremin büyük İstanbul depremi üzerindeki etkilerinin ne olduğu merak ediliyor. İşte deprem uzmanlarının açıklamaları...

DEPREM HANGİ FAY HATTINDA OLDU?

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan depremin ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Adalar Fayında meydana gelmiş olabileceğinin altını çizerek "Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor, Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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"KÜÇÜK FAY HAREKETLERİNİN GÖSTERGESİ"

Deprem Uzmanı Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç, gece yarısı Marmara Denizi'nde yaşanan ve Yalova, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedilen depreme yönelik A Haber'e açıklamalarda bulundu.Bir süre önce Mudanya civarında medyana gelen 5 büyüklüğünde bir depremden hemen sonra meydana gelen bu depremin bölgede hareketliliğin olduğunun göstergesi olduğunu belirten Saraç, "Deprem büyüklüğü itibarıyla önemli bir hasar veya etki oluşturabilecek durum gözükmüyor. Devamında gelen artçı sarsıntılar olabilir. Doğu'ya doğru hareketli olmuş olması, daha büyük bir depremin beklentisi veya bir başka büyük gerilimin ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu bölgedeki küçük fayların hareketlendiğinin bir göstergesi. Şu an için panik yapılabilecek bir durum görünmüyor." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Meydana gelen depremlerin hiçbirisinin sürpriz olmadığını söyleyen Prof. Dtr. Saraç, "Aktif bir fayın üzerinde bir dinamit hareketinin gerçekleşmesi büyük İstanbul depreminin bir habercisi olarak değerlendirilemez. Bu şekilde gerilim boşalmaları ya da, küçük deprem etkinliğinin devamı buradaki hareketliliğin normal seyiri olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Büyük bir depremin tetikleyicisi olarak değerlendirilemez. Şu an için bu bir gösterge değil; büyük bir paniğe gerek yok. Zaten bu bölgede potansiyel bir depremi beklediğimizi tüm uzmanlar açıklıyor. Doğal olarak bu beklenti devam ediyor. Ancak bu deprem daha büyük bir depremin habercisi değil." dedi.

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"ARTÇILARI ÇOK FAZLA OLMAYACAKTIR"

Bu depremin ardından artçı sarsıntılar yaşancağını, ancak şiddeti gereği bu depremin yer kabuğunda bir kırılma oluşturmadığını belirten Saraç, "Bunun artçıları çok fazla olmayacaktır. 5 ve 4 büyüklüğünde depremlerin tamamının bize anlattığı, bizlere bu bölge ve Marmara Denizi çevresi ve alanlardaki ana faydalar var. Bizler bunları bilerek buna uygun yapılar içerisinde yaşamalıyız. TOKİ'nin yapmış olduğu tünel kalıp sistemi, ayakta duruyorsa bu yapı sistemi üzerinden gitmeliyiz. Ben bu bölge için tüm vatandaşlarımıza binalar iyi değilse, mutlaka kentsel dönüşüm projeleri içerisinde yer almalarını öneriyorum." şeklinde konuştu.