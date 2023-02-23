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FAY HATTI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 10 ilde yıkıcı hasarlara neden olması, vatandaşlarda tedirginliğin yanı sıra deprem bilincini de artırıyor. Sarsıntıda binaların çökmesinin altında yatan en önemli neden kullanılan malzeme ve işçiilik olurken bir diğer sebep de evin altından geçen fay hattı olarak biliniyor. Bu sebeple arama motorlarında araştırılan 'Fay hattı sorgulama ekranı e-Devlet' konusunu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 07:33 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 08:02
FAY HATTI SORGULAMA EKRANI E-DEVLET | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından etkilenen 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında en ufak bir canlı belirtisi dahi dikkate alınırken çöken binaların altında yaşam mücadelesi, üstünde ise zamanla yarış 3. günde de devam ediyor. Deprem bölgesine yakın yerlerde veya deprem riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşlar da evlerinin sağlamlığını öğrenmek amacıyla e-Devlet üzerinden erişime açılan fay hattı sorgulamasını araştırıyor. İşte detaylar...

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EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Bu fay hatlarının üstündeki iller ise depremde riskli bölge olarak biliniyor. Risk durumları derecelere ayrılırken birinci derece risk grubunda olan bölgeler en büyük riski taşıyor. İşte o iller..

BİRİNCİ DERECE RİSK GRUBUNDA OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSK GRUBUNDA OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

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ÜÇÜNCÜ DERECE RİSK GRUBUNDA OLAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

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