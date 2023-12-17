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Yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA yarın okul var mı? 18 Aralık Pazartesi

Kötü hava koşulları ve Meteoroloji'den yapılan peş peşe uyarılar yarın okullar tatil mi? sorusunu akıllara getirdi. 18 Aralık Pazartesi günü yeni haftanın ilk günü olacak ve öğrenciler ile öğretmenler okula gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı zaman zaman uyarılar yapılıyor. Peki 18 Aralık Pazartesi okul var mı? Okullar tatil mi son dakika gelişmeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 18:31 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 18:50
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Yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA yarın okul var mı? 18 Aralık Pazartesi

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 18 ARALIK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Bu hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken bazı kentlerde fırtına ve sağanak, bazılarında ise kar yağışı bekleniyor. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler nedeniyle afetlere karşı uyarılar yapılırken öğrenciler de okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Aralık okul var mı son dakika? İşte 18 Aralık 2023 okulların tatil edildiği iller...

18 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

18 Aralık Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve iç kesimlerde yoğun şekilde beklenen yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 18 Aralık Pazartesi günü tatil olacağına ilişkin ise henüz bilgi gelmedi. Valiliklerden konuya ilişkin açıklama gelmemesi hallinde okulların tatil edilmeyeceği bilinirken konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

18 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU KARA TESLİM

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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