YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? | 2024 yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün sürecek?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? | Miladi Takvim'de yeni bir yıla başlangıç tarihi 1 Ocak için geri sayım devam ediyor. Birçok insanın kutlamayla geçireceği yılbaşı için planlar yapılırken arama motorlarında yapılan araştırmalar da hız kazandı. Peki yılbaşı tatili kaç gün? 2024 yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün sürecek? İşte detaylar...

📅2024 YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?📅

2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonu ile birleştirilen yılbaşı tatili, 29 Aralık Cuma günü mesainin sona ermesiyle başlayacak. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle 2 Ocak Salı günü, mesainin başlangıcıyla tatil sona erecek.

⏰2024 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?⏰

2024 yılbaşı tatili, hafta sonu tatiliyle birleşmesi sebebiyle 3 gün sürecek. 30 - 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yapılacak yılbaşı tatili, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerini kapsayacak.

🎁1 OCAK 2023 RESMİ TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TATİL Mİ?🎁

1 Ocak tıpkı diğer birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen ve resmi tatil olan 1 Ocak'ta, özel sektör çalışanları, o gün izinli olarak geçirecek ya da çalışmaları halinde mesai ücreti alacak. Aynı zamanda 31 Aralık Pazar günü resmi tatil olmadığından Pazar günleri de çalışan özel sektör mensupları, yılın son gününde ekstra mesai ücreti almayacak.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır. Genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

🎈DİĞER ÜLKELERDE YILBAŞI KUTLAMALARI🎈

Ocak ayının ilk günü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Aralık ayı başında başlayan radyo, televizyon ve gazeteler de dahil olmak üzere, geçen yılın anma döneminden sonra yeni bir yılın başlangıcını temsil ediyor. Yayınlarda, önceki yıldaki değişiklikleri gözden geçiren yıl sonu makaleleri bulunur.

Yeni yıl Günü kapsamında 1 Ocak'ta dünya çapında düzenlenen kutlamalar ve etkinlikler genellikle şunları içerir:

🎉Londra'daki Yeni Yıl Günü Geçit Töreni, Pasadena'daki Güller Turnuvası ("Gül Geçit Töreni" olarak da bilinir) ve Philadelphia'daki Mummers Geçit Töreni de dahil olmak üzere Yeni Yıl Günü'nde çok sayıda büyük geçit töreni düzenlenir. Bahamalar'da Junkanoos ile de ilişkilidir.

🎉2010'ların başında, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin elli eyalet parkı sisteminde İlk Gün Yürüyüşlerinin yapıldığı gündür.

🎉Viyana Filarmoni Orkestrası geleneksel olarak Yılbaşı sabahı bir Yeni Yıl konseri verir.

🎉"Kutup ayısı dalışı", katılımcıların kumsallarda toplandığı ve soğuk suya koştuğu bazı ülkelerde yaygın bir gelenektir. Birçok Kuzey yarımküre şehrinde bulunan Kutup Ayısı Kulüpleri, Yeni Yıl Günü'nde organize dalma geleneğine sahiptir ve genellikle hayır işleri için para toplamak amacıyla düzenlenirler.

🎉Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Yeni Yıl Günü, birkaç önemli spor etkinliğiyle ilişkilendirilir:

🎉Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Ocak, Orlando'daki Citrus Bowl, Tampa'daki Outback Bowl, Pasadena'daki Rose Bowl Game ve New Orleans'daki Sugar Bowl dahil olmak üzere birçok büyük sezon sonrası kolej futbol kase oyununun geleneksel tarihidir.

🎉İngiliz futbolunda Premier League, geleneksel olarak Yılbaşı-Noel tatili döneminde oynanan oyunların tarihi geleneğinden kaynaklanan bir maç fikstürünü düzenler (tıpkı Boks Günü de dahil olmak üzere)

🎉PDC Dünya Dart Şampiyonası'nın finali tipik olarak Yılbaşı Günü'ne denk gelir.

🎉Cheltenham Hipodromu, Fairlawne Handicap Chase, Dipper Novices 'Chase ve Relkeel Hurdle'ı içeren bir Yeni Yıl Günü fikstürüne sahiptir.

🎉Yılbaşı ile ilgili müzik hem klasik hem de popüler türlerde gelir ve ayrıca Noel ve tatil sezonunda yeni yılın gelişi temalı Noel müzikleri de vardır.