İSTANBUL 6 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İSTANBUL 6 ARALIK İPTAL SEFERLER | İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, son yağışlarla birlikte düşüşe geçerken zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda aksamalara sebep oluyor. Hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyururken 6 Aralık Çarşamba günü iptal olan seferleri sizler için derledik.

6 ARALIK ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER⛵

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Konuya ilişkin açıklamanın güncellenmesi ve seferlerin iptal olması halinde haberimiz güncellenecektir.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

6 ARALIK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER🚢

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), resmi internet sitesi üzerinden seferler arasında henüz iptal edilen olmadığını duyurdu. Konuya ilişkin yeni açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BUDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

6 ARALIK İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER⚓

⚓Kadıköy-Bursa 07:05 - 07:30 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kabataş 12:00 - 13:55 Deniz Otobüsü

⚓Kabataş-Bursa 17:15 - 17:35 Deniz Otobüsü

⚓Bursa-Kadıköy 18:00 - 19:55 Deniz Otobüsü

İDO İPTAL SEFERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN