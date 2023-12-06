EN UZUN GECE NE ZAMAN 2023? | Dünya'nın dönme hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili astronomik bir durum olan en uzun gece, birçok kültürde çeşitli kutlamalara, ritüellere ve festivallere ilham vermiştir.Kışın başlangıcını simgeleyen en uzun gecenin tarihini merak edenler arama motorlarında 'en uzun gece ne zaman 2023? 21 Aralık en uzun gece hangi gün?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN 2023?

En uzun gece, ülkemizde 21 Aralık 2023 tarihinde yaşanıyor.

21 ARALIK EN UZUN GECE HANGİ GÜN?

2023 yılında 21 Aralık En Uzun Gece, Perşembe gününe denk gelmektedir. 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece, yani Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece ülkemizde en uzun gece olacak. Bu tarihten sonra geceler kısamaya ve gündüzler uzamaya başlayacak. Her yıl kuzey yarımkürede kış gün dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor.

EN UZUN GECE NEDEN 21 ARALIK?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır.

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığını ifade eder.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart

İlkbahar ekinoksu, her yıl 21 Mart'ta meydana gelir. Bu tarihte, Dünya'nın ekvatoru üzerindeki nokta, Güneş'in doğrudan altında bulunur ve gün ile gece eşit uzunluktadır. Bu aynı zamanda kuzey yarımküre için ilkbaharın başlangıcı, güney yarımküre için ise sonbaharın başlangıcıdır.

23 Eylül

Sonbahar ekinoksu, her yıl 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihte, yine Dünya'nın ekvatoru üzerindeki nokta Güneş'in doğrudan altında bulunur ve gün ile gece eşit uzunluktadır. Kuzey yarımküre için sonbaharın başlangıcını, güney yarımküre için ise ilkbaharın başlangıcını işaret eder.

21 Haziran

Yaz gündönümü, kuzey yarımküre için en uzun gün ve güney yarımküre için en kısa gün anlamına gelir. Bu olay genellikle 21 Haziran'da meydana gelir. Kuzey yarımküre'de bu tarihlerde güneş ışınları doğrudan Tropik of Cancer üzerindedir.

21 Aralık

Kış gündönümü, kuzey yarımküre için en kısa gün ve güney yarımküre için en uzun gün anlamına gelir. Bu olay genellikle 22 Aralık'ta meydana gelir. Kuzey yarımküre'de bu tarihlerde güneş ışınları doğrudan Tropik of Capricorn üzerindedir.