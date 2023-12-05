Haberler Haberler ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)

ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)

Meteoroloji2den alınan veirlere göre, 5 Aralık Salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve kapalı havanın hakim olması beklenirken yarından itibaren yurt genelinde yağışlar yeniden baş gösterecek. Yağmurlarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini bildiren uzmanlar, hafta ortasından itibaren su vaskınlarına karşı tedibrli olunması gerektiğini belirtti. İşte 5 Aralık Salı illere göre hava durumu ve İstanbul hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 08:06 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 08:10
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ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)

ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ | Metreoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Aralık Salı tarihli hava durumu raporunda, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 5 Aralık hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 ARALIK SALI

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Termometrelerin gün içinde en yüksek 13 dereceyi göstereceği tahmin edilirken rüzgar ise saatte maksimum 39 km hıza ulaşacak. Bugün yağış ihtimalinin düşük olduğu megakentte yarından itibaren kendisini göstermesi beklenen sağanak ise hafta boyu etkisini koruyacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 Aralık Salı: Çok Bulutlu 13°C

6 Aralık Çarşamba: Sağanak Yağışlı 13°C

7 Aralık Perşembe: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 13°C

8 Aralık Cuma: Yağmurlu 10°C

🌂9 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 8°C

5 ARALIK HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ:

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BURSA °C, 14°C: Parçalı bulutlu

  • EDİRNE °C, 9°C: Parçalı bulutlu

  • İSTANBUL °C, 13°C: Parçalı bulutlu

  • KOCAELİ °C, 13°C:Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

  • MUĞLA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta, Burdur, Mersin çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • ANTALYA °C, 24°C: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

  • BURDUR °C, 16°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

  • MERSİN °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

  • ÇANKIRI °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

  • KONYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 13°C: Parçalı bulutlu

  • DÜZCE °C, 13°C: Parçalı bulutlu

  • KASTAMONU °C, 12°C: Parçalı bulutlu

  • ZONGULDAK °C, 13°C: Parçalı bulutlu

  • RİZE °C, 16°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

  • SAMSUN °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 14°C: Parçalı bulutlu

  • TRABZON °C, 15°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • HAKKÂRİ °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

  • MALATYA °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • VAN °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • GAZİANTEP °C, 16°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • MARDİN °C, 17°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • SİİRT °C, 17°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

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