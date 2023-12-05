ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)

ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ | Metreoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Aralık Salı tarihli hava durumu raporunda, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 5 Aralık hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 ARALIK SALI

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve kapalı bir hava bekleniyor. Termometrelerin gün içinde en yüksek 13 dereceyi göstereceği tahmin edilirken rüzgar ise saatte maksimum 39 km hıza ulaşacak. Bugün yağış ihtimalinin düşük olduğu megakentte yarından itibaren kendisini göstermesi beklenen sağanak ise hafta boyu etkisini koruyacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

☁5 Aralık Salı: Çok Bulutlu 13°C

☔6 Aralık Çarşamba: Sağanak Yağışlı 13°C

⛈7 Aralık Perşembe: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 13°C

☔8 Aralık Cuma: Yağmurlu 10°C

🌂9 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 8°C

5 ARALIK HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ:

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 9°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 13°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 13°C:Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı İZMİR °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı MUĞLA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta, Burdur, Mersin çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 24°C: Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, iç ve doğu kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı BURDUR °C, 16°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı MERSİN °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

Parçalı zamanla çok bulutlu ÇANKIRI °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 12°C: Parçalı zamanla çok bulutlu

Parçalı zamanla çok bulutlu KONYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 13°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 12°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 13°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu RİZE °C, 16°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 14°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı TOKAT °C, 14°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 15°C: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. HAKKÂRİ °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. VAN °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.