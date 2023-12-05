GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ | GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 PS4'e çıkacak mı? SÜRPRİZ DETAY!

Oyunseverlerin merkala beklediği an geldi. Rockstar Games neredeyse 10 yıl aranın ardından Grand Theft Auto serisine bir yeni oyun daha ekliyor. GTA 6 çıkış tarihi duyuruldu. Oyunun fragmanı ise birçok göz alıcı detay barındırıyor. Ayrıca GTA tutkunlarını sevindirecek sürpriz detaylar da mevcut. Peki, GTA 6 PS4'e gelecek mi? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun bir süredir oyunseverlerin gözü yeni Grand Theft Auto (GTA) serisindeydi. Oyunun geliştiricisi Rockstar Games'in yeni seriyi duyurmasının ardından heyecanlı bir bekleyiş başlamıştı. GTA 6 fragmanı 5 Aralık'ta nihayet yayınlandı.

Gece 02.00 sularında kimliği belirsiz bir X kullanıcısı, platform üzerinde GTA 6 fragmanını yayınladı. Fragman, platformdan hemen kaldırılsa da video dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun üzerine Rockstar Games, fragmanın yayın tarihini erkene aldı.

Yapılan duyuruya göre GTA 6 çıkış tarihi 2025 olarak belirlendi. Net bir tarih belirlenmezken oyun ile ilgili başka bir bilgi de paylaşılmadı.

SÜRPRİZ DETAY!

GTA 6 fragmanı grafiklerle ve kendisine hayran bırakan görsellikle öne çıkıyor. Ayrıca oyunun 2 sürpriz detayı da mevcut:

Grand Theft Auto 6, Vice City'de geçecek ve yapım, GTA serisinin ilk kadın karakterine yer verecek. Lucia isimli bu karakterin yanı sıra henüz ismi bilinmeyen (muhtemelen Jason) bir erkek karaktere de yer verilecek.

GTA 6 PS4'E GELECEK Mİ?

Fragman, yapımın çıkacağı platformlara yer vermese de Take-Two, yapımın hangi platformlara geleceğini açıkladı. Bu rapora göre GTA 6, çıkışında yalnızca Xbox Series S | X ve Playstation 5 platformlarına özel olacak. Yapımın PC çıkışı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.