BUGÜN NE GÜNÜ? | 29 Kasım 2023 ne günü, anlamı ne, neden kutlanır?

BUGÜN NE GÜNÜ? | 29 Kasım, "Dünya Tıbbi Sekreterler Günü" olarak bilinir. Bu gün, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesinde oynadıkları kilit rolü vurgulamak amacıyla kutlanır. İşte Tıbbi Sekreterler Günü hakkında tüm merak edilenler...

BUGÜN NE GÜNÜ 29 KASIM?

Tıbbi sekreterler, sağlık kurumlarında çalışan ve genellikle hastane veya kliniklerde doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri ile birlikte çalışan profesyonellerdir. Tıbbi sekreterlerin gününün anlamı ve önemi, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesinde oynadıkları kilit rolü vurgular. 29 Kasım 2023 her yıl dünya genelinde Tıbbi Sekreterler Günü olarak kutlanır.

29 KASIM 2023 NE GÜNÜ, ANLAMI NE, NEDEN KUTLANIR?

Tıbbi sekreterler, hasta kayıtlarını günceller, randevuları düzenler, telefonları yanıtlar, hastalarla iletişim kurar, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin programlarını organize eder ve genel olarak ofis yönetimine katkıda bulunurlar. Bu görevler, sağlık hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak adına oldukça önemlidir.

Tıbbi sekreterler aynı zamanda hasta gizliliğini koruma, doğru bilgi iletişimi ve randevuların düzenli olmasını sağlama gibi sorumlulukları yerine getirerek sağlık kurumlarının günlük işleyişine katkıda bulunurlar. Bu nedenle, tıbbi sekreterlerin günü, sağlık sektöründeki bu önemli mesleğin farkındalığını artırmak ve onların çabalarını takdir etmek amacıyla kutlanabilir.

TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Tıbbi sekreterler günü ilk kez 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlandı. 1951 yılında kurulan Uluslararası Tıbbi Sekreterler Birliği (International Association of Medical Assistants), 1965 yılından itibaren her yıl 29 Kasım'ı Tıbbi Sekreterler Günü olarak kutlamaya karar verdi. Tıbbi sekreterler günü, 1970'li yıllardan itibaren dünyanın birçok ülkesinde de kutlanmaya başladı. Türkiye'de ise Tıbbi Sekreterler Günü ilk kez 1991 yılında kutlandı. Tıbbi sekreterler günü, sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynayan tıbbi sekreterlerin emeklerine ve hizmetlerine teşekkür etmek için önemli bir fırsattır.