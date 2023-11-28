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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası canlı

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR işbirliği ile taşra teşkilatında bünyesine katacağı 216 engelli personel adayları için kura çekilişi başladı. 1-6 Kasım tarihleri arasında başvuru yapan adaylar arasından kura çekilişi ile seçilecek olan adaylar, arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekilişi canlı izkle, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:20
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2023 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası canlı

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2023 | Sağlık Bakanlığı'nın taşrada 'temizlik görevlisi' olarak görevlendirilmek üzere bünyesine katacağı 216 engelli personelin bekleyişi sürüyor. Kura çekilişi ile alınacak adaylar, 1-6 Kasım tarihleri arasında başvurularını tamamlarken başvurusu kabul edilen adaylar arasında yapılacak çekilişi canlı olarak izlemek istiyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi, 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 09.00'da başlayan kura çekilişi, 18.00'de sona erecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından Ardahan, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop ve Sivas illerinde çalışmaya hak kazanacak adaylar beli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURASI CANLI VERİLECEK Mİ?

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama gelmezken Sağlık Bakanlığı Youtube kanalında kura çekilişinin canlı olarak yayımlanmaması halinde çekiliş sonuçları, saat 18.00'den sonra erişime açılacak. 216 asil adayın yanı sıra ilan edilen toplam kontenjan kadar yedek aday belirlenecek. Kura sonuçları asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

  • Ardahan: 1 kişi,
  • Çanakkale: 9 kişi,
  • Denizli: 1 kişi,
  • İstanbul: 130 kişi,
  • Kastamonu: 4 kişi,
  • Kilis: 5 kişi,
  • Mardin: 7 kişi,
  • Samsun: 8 kişi,
  • Sivas: 1 kişi,
  • Bilecik: 1 kişi,
  • Burdur: 4 kişi,
  • Erzurum: 6 kişi,
  • Gümüşhane: 3 kişi,
  • Hakkari: 1 kişi,
  • Hatay: 8 kişi,
  • Kars: 3 kişi,
  • Kırklareli: 1 kişi,
  • Kütahya: 2 kişi,
  • Malatya: 9 kişi,
  • Muğla: 4 kişi,
  • Sakarya: 7 kişi,
  • Sinop: 1 kişi

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