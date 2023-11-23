Haberler Haberler EVLİLİK KREDİSİ | Gençlere evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak? Devlet destekli evlilik kredisi başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ | Gençlere evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak? Devlet destekli evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni evlenen gençlere evlilik kredisi ile ilgili detaylar sık sık araştırılıyor. Düğün hazırlığı yapan çiftler için 150 bin kredi imkanı sunulacak. Bu kredinin başvuru süreci ve tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Peki, 150 bin evlilik kredisi kimlere verilecek, şartlar neler, yaş sınırı var mı? Hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:20
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EVLİLİK KREDİSİ | Gençlere evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak? Devlet destekli evlilik kredisi başvuru şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı. Açıklama ardından birçok kişi faizsiz kredi koşullarını araştırmaya başladı. Peki, faizsiz evlilik kredisi koşulları ne? 15 bin faizsiz kredi nasıl çekilir? yaş sınırı var mı? Hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK Mİ?

Başkan Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacı ile 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, evlilik kredisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR? KAÇ TL?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KAÇ TAKSİT OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadesi ile çiftlere müjdeyi vermişti.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ KOŞULLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka desteklerle tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" ifadelerini kullandı.

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