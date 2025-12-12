CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hafta sonu sınav var mı? 13-14 Aralık ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, ÖSYM sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, 13-14 Aralık hafta sonu sınav var mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 10:29
Hafta sonu sınav olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle sınava hazırlanan adaylar, ÖSYM sınav takvimini dikkatle izliyor ve "13-14 Aralık'ta sınav var mı?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin resmi takvimi incelendiğinde 13 Aralık Cumartesi ve 14 Aralık Pazar günleri için herhangi bir sınav planlanmadığı görülüyor. Bu nedenle vatandaşların beklediği sorunun cevabı hayır, bu hafta sonu ÖSYM sınavı yapılmayacak.

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Her yıl başında paylaşılan ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Aralık ayının ikinci hafta sonunda merkezi bir sınav yer almıyor. Bu nedenle adayların ÖSYM kapsamında sınava girmesi söz konusu değil. Ancak AÖF, MEB veya üniversite sınav takvimlerinde farklı uygulamalar olabileceğinden, öğrencilerin kendi kurumlarının açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

13-14 ARALIK SINAV TAKVİMİ

2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

