Asgari ücret toplantısı bugün! 2026 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Bugün yapılacak asgari ücret toplantısı, yeni yılda geçerli olacak maaşın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek ekonomik koşulları, enflasyon verilerini, alım gücündeki değişimleri ve işletmelerin maliyet yükünü değerlendirecek. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü (bugün) gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık 2025 sonuna kadar yeni asgari ücretin belirlenip duyurulması bekleniyor. Bu genellikle her yıl Aralık ayı içinde tamamlanır ve kamuoyuna ilan ediliyor. Yeni asgari ücret belirlenip açıklandıktan sonra 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.