Asgari ücret toplantısı bugün! 2026 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret toplantısı bugün! 2026 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2026 asgari ücret zammı için kritik gün yaklaştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor ve milyonlarca çalışan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Toplantıda ekonomik veriler, enflasyon oranları ve işçi–işveren talepleri masaya yatırılacak. 2026 asgari ücret zammının Aralık ayı içinde netleşmesi beklenirken, süreç yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 10:14 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 10:19
Asgari ücret toplantısı bugün! 2026 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Bugün yapılacak asgari ücret toplantısı, yeni yılda geçerli olacak maaşın belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek ekonomik koşulları, enflasyon verilerini, alım gücündeki değişimleri ve işletmelerin maliyet yükünü değerlendirecek. Peki, 2026 asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü (bugün) gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık 2025 sonuna kadar yeni asgari ücretin belirlenip duyurulması bekleniyor. Bu genellikle her yıl Aralık ayı içinde tamamlanır ve kamuoyuna ilan ediliyor. Yeni asgari ücret belirlenip açıklandıktan sonra 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

