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31. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis olmak isteyen adaylara yapılacak olan POMEM sınavı için geri sayım devam ediyor. Ön başvurularda olumlu sonuç alan adayların katılabileceği POMEM'in parkur sınavları ve mülakatları hakkında araştırılan '31. POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri' konularını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 10:00
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31. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri

31. POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023? | Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nde eğitim görmek isteyen adaylar için 30. Dönem POMEM sınav süreci sona erdi. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından arama motorlarında '31. POMEM başvuruları ne zaman 2023? | Polis Akademisi parkur sınavı ve mülakat tarihleri' sorgulamalar yapılıyor. İşte detaylar...

31. POMEM PARKUR SINAVI VE MÜLAKAT TARİHLERİ

Polis Akademisi 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri ve tarihlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 30. Dönem POMEM başvuruları, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında "ais.pa.edu.tr" adresi üzerinden alınmıştı. 31. Dönem POMEM sınavına ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

POMEM SINAV SÜRECİ

Adaylar, POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık değerlendirmesinden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde gerçekleştirilir. POMEM sınav tarihleriyle birlikte sınav yerlerinin duyurusu da beklenmektedir.

Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, okula girebilmek için 259'u Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 33.586 erkek ve 27.669 kadın ile ön lisans mezunu 38.790 erkek ve 21.075 kadın, toplam 121.120 aday başvuruda bulundu.

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 33.509 erkek ile 15.801 kadın, ön lisans mezunu 17.003 erkek ile 4.201 kadın aday olmak üzere toplam 70.514 adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 400.00 TL (dört yüz) olan sınav başvuru ücretini 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00'dan 08 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "30. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır; sınav ücretini yatırmayan adayların yerine bir kere olmak üzere sırası gelen diğer adaylara sınav ücretini yatırarak sınava katılma hakkı tanınacaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavına;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan

Adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

30. DÖNEM POMEM KADIN-ERKEK AÇILAN KONTENJANLAR

LİSANS MEZUNU

ERKEK: 6.900

KADIN: 1.580

ÖNLİSANS MEZUNU

ERKEK: 1.700

KADIN: 420

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