AFAD SAAT VERİP UYARDI: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Bugün daha sert geçecek!

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR DİKKAT | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre, İstanbul'da 1 haftadır devam eden yoğun yağış, 19 Kasım Pazar günü daha da şiddetlenecek. Sabahın ilk saatlerinde yüksek kesimlerde sulu kar şeklinde görülen yağmurlar, akşam saatlerine dek fırtınayla birlikte sürecek. Rüzgarın hızı saatte 110 km'ye kadar çıkarken sıcaklık ise gün içinde en yüksek 9 derece ölçülecek. İşte 19 Kasım hava durumu ve AFAD, AKOM ve MGM'nin uyarıları...

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 KASIM PAZAR

İstanbul'da bugün, sabahın ilk saatlerinde yüksek kesimlerde görülen sulu kar şeklindeki yağış, güneşin doğumuyla birlikte yerini yağmura bırakacak. Şiddetli yağışa karşı su baskınları ve dere taşmaları konusunda tedbirli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, hava sıcaklığındaki ani düşüşe de dikkat çekti. Megakentte bugün sıcaklık en yüksek 9 derece olarak ölçülecek. Kuvvetli fırtınanın beklendiği İstanbul'da özellikle soba ile ısınan kişilere, bugün kömür kullanmamaları için uyarılar yapıldı. Öte yandan İstanbul'da bugün kar yağışı beklenmemekte.

⛈️🌨️💨 🗓️ 19 Kasım Pazar günü; 🚨 Yurt Genelinde Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağış ve Fırtınaya Dikkat!@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik… pic.twitter.com/TYCLLbMd0I — AFAD (@AFADBaskanlik) November 18, 2023

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌦19 Kasım Pazar: Kuvvetli Yağmurlu 9°C

☁20 Kasım Pazartesi: Çok Bulutlu 13°C

⛅21 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 16°C

☔22 Kasım Çarşamba: Sağanak Yağışlı 19°C

☔23 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 15°C

SARI VE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

Adıyaman, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük, Kilis, Düzce.

19 KASIM PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 11°C: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu İSTANBUL °C, 9°C: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 7°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu KOCAELİ °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı ve İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu İZMİR °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz'de kuzeyli, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 20°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. MERSİN °C, 20°C: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 2°C: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. KONYA °C, 8°C: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde yağmurlu YOZGAT °C, 5°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. DÜZCE °C, 9°C: Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 7°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 11°C: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 18°C: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 10°C: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 19°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksekleri ile Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor. KARS °C, 11°C: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu MALATYA °C, 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. VAN °C, 14°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.