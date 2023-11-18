Haberler Haberler ALES/3 NE ZAMAN 2023? | ALES-3 sınav giriş belgesi, giriş yeri sorgulama ekranı

ALES/3 NE ZAMAN 2023? | ALES-3 sınav giriş belgesi, giriş yeri sorgulama ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu yıl son kez yapılacak. Sınava katılacak binlerce aday, lisans üstü eğitim almak için birbiriyle yarışacak. ALES-3'e sayılı günler kala arama motorlarında 'ALES ne zaman 2023? ALES-3 sınav giriş belgesi, giriş yeri sorgulama ekranı' araştırmaları yapılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:01
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ALES/3 NE ZAMAN 2023? | ALES-3 sınav giriş belgesi, giriş yeri sorgulama ekranı

ALES/3 NE ZAMAN 2023? | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), yılda 3 kez gerçekleştirilen lisans üstü eğitim için gerekli ALES'in 3.'sü için geri sayım devam ediyor. Yılın son ALES sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar da arama motorlarında 'ALES ne zaman? ALES-3 sınav giriş belgesi, giriş yeri sorgulama ekranı' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES/3 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2023 yılının son ALES sınavı 19 Kasım Pazar günü uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.

ALES-3 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ALES/3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES sınavında adaylara 100 soruyu cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10.15'te başlayacak, 12.45'te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

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ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES-3 SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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