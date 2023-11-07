ALES 2024 NE ZAMAN? | ÖSYM SINAV TAKVİMİ ALES 1, 2, 3 başvuruları ne zaman, ALES sınavı hangi tarihte?

ALES 2024 NE ZAMAN? | Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecanlı bekleyiş yeniden başladı. 2023 yılında sınavın ve tercih sürecinin sona ermesinin ardından 2023'te sınava katılmayan veya istediği sonucu alamayan adaylar, ÖSYM'nin yeni yıla ait sınav takvimini açıklamasının ardından arama motorlarında 'ALES başvuruları ne zaman, ALES sınavı hangi tarihte?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES-1 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 ALES-1 sınavının tarihi 21 Nisan 2024 olarak belirlendi.

2024 ALES-1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES-1 sınavının başvuru tarihleri 1-11 Mart 2024 olarak açıklandı.

2024 ALES-1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 ALES-1 geç başvuruları 19 Mart 2024 tarihinde alınacak.

2024 ALES-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ALES-1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ALES-2 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 ALES-2 sınavının tarihi 28 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

2024 ALES-2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES-2 sınavının başvuru tarihleri 3-12 Haziran 2024 olarak açıklandı.

2024 ALES-2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 ALES-2 geç başvuruları 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.

2024 ALES-2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ALES-2 sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

ALES-3 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 ALES-3 sınavının tarihi 17 Kasım 2024 olarak belirlendi.

2024 ALES-3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES-3 sınavının başvuru tarihleri 16 Ekim 2024 olarak açıklandı.

2024 ALES-3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 ALES-3 geç başvuruları 6 Aralık 2024 tarihinde alınacak.

2024 ALES-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.