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AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Yatırımcıların ilgiyle takip ettikleri halka arz takviminde yerini alan Agrotech 2013 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Peki Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz ne zaman? Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı nedir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:01
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AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı

AGROTECH HALKA ARZ | Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı bültenle birlikte Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ halka arzı için araştırmalar hız kazandı. 2013 yılında faaliyete geçen Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin halka arzı için arama motorlarında 'Agrotech halka arz ne zaman? Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı nedir?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

AGROTECH HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15 - 16 - 17 Kasım 2023 tarihlerinde halka arz edilecek.

AGROTECH HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz fiyatı 5,21 TL olarak belirlendi.

AGROTECH HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arzı tamamı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

AGROTECH HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

AGROTECH HALKA ARZ BORSA KODU: AGROT

PAZAR: Yıldız Pazar

ARACI KURUM: Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ

📍Halka Arz Büyüklüğü: ～1,5 Milyar TL.

📍Pay: 9,500,000 Lot

📍Sermaye Artırımı: 300.000.000 Lot

📍Ortak Satışı: 100.000.000 Lot (Hümeyra Keskin)

📍Fonun Kullanım Yeri: %40-50 Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası

%40-50 İşletme sermayesi

%5-15 Tüm bahçe ve seralarda var olan sistemlerin revizyonları

TAHSİSAT GRUPLARI

210.000.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

90.000.000 Lot (%30) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

👉2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL)

👉2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL)

👉2.9 Milyon katılım~72 Lot (375 TL)

👉3.3 Milyon katılım~64 Lot (333 TL)

👉3.7 Milyon katılım ~57 Lot (296 TL)

👉4.1 Milyon katılım~52 Lot (270 TL)

👉4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL)

👉4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL)

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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