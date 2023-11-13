GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? | GTA 6 yeni özellikler neler?

Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihi merak konusu oldu. Oyunun fragmanının aralık ayında çıkacağı açıklandı ve oyunseverler oyunun çıkacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun kesin çıkış tarihi belirsizliğini korusa da, 2025 mali yılında, yani 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında piyasaya sürüleceği ön görülüyor.

İLK ÇOCUK KARAKTER İDDİASI!

Yapılan sızıntı haberlerde Lucia isimli kadın karakterin oyunda yer alacağı ortaya çıkmıştı. Bu karakterin bir de çocuğu olduğu ve oyunda çocuk karakter olacağı iddia edildi.