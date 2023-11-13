Haberler Haberler GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? | GTA 6 yeni özellikler neler?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? | GTA 6 yeni özellikler neler?

GTA 6 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Oyunun fragmanının aralık ayında çıkacağı açıklandı ve bu duyuru büyük heyecan yarattı. Oyun ile ilgili birçok iddia sosyal medyada gezerken, GTA 6'nın çıkacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:27 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:50
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GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? | GTA 6 yeni özellikler neler?

Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihi merak konusu oldu. Oyunun fragmanının aralık ayında çıkacağı açıklandı ve oyunseverler oyunun çıkacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun kesin çıkış tarihi belirsizliğini korusa da, 2025 mali yılında, yani 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında piyasaya sürüleceği ön görülüyor.

İLK ÇOCUK KARAKTER İDDİASI!

Yapılan sızıntı haberlerde Lucia isimli kadın karakterin oyunda yer alacağı ortaya çıkmıştı. Bu karakterin bir de çocuğu olduğu ve oyunda çocuk karakter olacağı iddia edildi.

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