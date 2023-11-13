DARPHANE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

DARPHANE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA - Personel alımı ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 işçi alımı yapılacağı açıklandı. İlan detayları da belli oldu. 18 ya da 20 yaşını tamamlamış, 30 ya da 40 yaşını doldurmamış 50 personel alımı yapılacak. Peki, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar belli mi? İşte detaylar...

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 işçi alımı yapılacağı açıklandı.18 ya da 20 yaşını tamamlamış, 30 ya da 40 yaşını doldurmamış 50 personel alımı yapılacak.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 - 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU EKRANI