Haberler Haberler DARPHANE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

DARPHANE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları açıldı. Darphane'ye, 18 ya da 20 yaşını tamamlamış, 30 ya da 40 yaşını doldurmamış 50 personel alımı yapılacak. Adaylar ilan ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar belli mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DARPHANE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar

DARPHANE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA - Personel alımı ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 işçi alımı yapılacağı açıklandı. İlan detayları da belli oldu. 18 ya da 20 yaşını tamamlamış, 30 ya da 40 yaşını doldurmamış 50 personel alımı yapılacak. Peki, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, açılan kontenjanlar belli mi? İşte detaylar...

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 50 işçi alımı yapılacağı açıklandı.18 ya da 20 yaşını tamamlamış, 30 ya da 40 yaşını doldurmamış 50 personel alımı yapılacak.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 13.11.2023 - 17.11.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU EKRANI

DİĞER
Selena'nın Selin'i 31 yaşında ülkeye döndü! Sırra kadem basan Cansu Demirci'nin son hali...
İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Filistin gösterilerine karşı çıkan bakan görevden alındı: Sıra Rishi Sunak’ta
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih ve Ghezzal...
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 13 KASIM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (13 Kasım Pazartesi)
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI YÜZ YÜZE Mİ? | 2023 uzman öğretmenlik sınavı online mı, çevrimiçi mi yapılacak?
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih ve Ghezzal... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih ve Ghezzal... 15:43
Ümit Millilerin kadrosunda değişiklik! Ümit Millilerin kadrosunda değişiklik! 15:39
TFF'den Süper Kupa açıklaması! "4'lü turnuva olarak..." TFF'den Süper Kupa açıklaması! "4'lü turnuva olarak..." 15:31
Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı 15:13
Cesc Fabregas'ın yeni görevi belli oldu! Cesc Fabregas'ın yeni görevi belli oldu! 15:06
Djokovic sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi Djokovic sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi 14:49
Daha Eski
Trabzonspor'un gözü zirvede Trabzonspor'un gözü zirvede 14:47
Beşiktaş Kartal Heykeli'nin açılışını yaptı! Beşiktaş Kartal Heykeli'nin açılışını yaptı! 14:45
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! 14:34
Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu açıklandı! Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu açıklandı! 14:34
21 yıl önce yazdığı mektup Trabzonspor'a ulaştı 21 yıl önce yazdığı mektup Trabzonspor'a ulaştı 14:22
Montella: Başkan Erdoğan beni aradı ve... Montella: Başkan Erdoğan beni aradı ve... 13:39