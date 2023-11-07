EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Bakan duyurdu: 2024 yeni emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Emeklilere sorunlarını kendi sorunları gibi gördüklerini söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücret zammı, memur zammı ve memur emeklisi zammının yanı sıra emeklilere yapılacak zammın da yer aldığı takvimi paylaştı. Merkez Bankası, son açıklamasında yıllık enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak duyururken 4 aylık enflasyon farkının da belli olmasıyla zam tablosu yeniden şekillendi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni emekli zammı ne zaman belli olacak? İşte son dakika açıklamaları ve emekli maaşı zam senaryoları...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE MÜJDE

Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduklarını ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" dedi.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. 12,2 milyon çalışmayan emekliye Kasım ayının 15'ini geçmeyecek şekilde ödemeler yapılacak. Yasalaşma süreci tamamlandı. Bu hafta içinde SGK'nın sigorta tahsis numarasına göre emeklilere hangi gün ödeme yapılacağını açıklaması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.

2024 YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.

Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

EKİM AYI ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Aylık enflasyon yüzde 3,43 ile 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'EMEKLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ' MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumunda konuşma yaptı. Bakan Şimşek Türkiye'nin dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışına ulaşmasının önemine dikkat çekti. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır. Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz."

EMEKLİ ZAMMINA 3 MADDELİ DÜZENLEME

Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemesiyle milyonların alım gücü artacak Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek

Merkez Bankası'nın merakla beklenen Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamının ise yüzde 40,27 olacağı hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİNE GÖRE EMEKLİ ZAM HESAPLAMASI

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kere zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı kadar zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı, bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını temsil ediyor.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41,

Refah payı hariç 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41,

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,08,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

4 aylık memur zammı yüzde 40,39 oldu.

MEMUR ZAMMI EMEKLİYE YOL GÖSTERECEK

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 50'yi aşması beklenen memur zammı, Ocak ayında emekli zammı belirlenirken referans olması bekleniyor. Rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayında yüzde 40 civarında bir zam almasını gösteriyor. Emekliye zam konusunda Ocak zammına ilaveten 10 puan civarında bir refah payı masada olacak. Bakanlık bütçe çalışmasını gerçekleştirdikten sonra zam tablosunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2023 yılında 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

📌MEMUR 22.017 (Temmuz Dönemi) 33.503 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR EMEKLİSİ

9.876 (Temmuz Dönemi)

15.028 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4

32.438 (Temmuz Dönemi)

49.361 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1

22.926 (Temmuz Dönemi)

34.886 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 29.525 (Temmuz Dönemi) 44.928 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÖĞRETMEN 1/4

26.642 (Temmuz Dönemi)

40.541 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌BAŞKOMİSER 1/3 32.613 (Temmuz Dönemi) 49.627 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌POLİS MEMURU 8/1

29.512 (Temmuz Dönemi)

44.908 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌UZMAN DOKTOR 1/4 37.162 (Temmuz Dönemi) 56.549 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1

26.428 (Temmuz Dönemi)

40.215 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜHENDİS 1/4 33.109 (Temmuz Dönemi) 50.382 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1

23.525 (Temmuz Dönemi)

35.798 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PROFESÖR 1/4 48.111 (Temmuz Dönemi) 73.211 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

31.750 (Temmuz Dönemi)

48.314 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌VAİZ 1/4 27.608 (Temmuz Dönemi) 42.011 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌AVUKAT 1/4

31.549 (Temmuz Dönemi)

48.008 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜSTEŞAR 1/1 35.911 (Temmuz Dönemi) 54.646 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌GENEL MÜDÜR 1/1

31.784 (Temmuz Dönemi)

48.366 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 12.473 (Temmuz Dönemi) 18.980 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR (LİSANS) 4/1

9.765 (Temmuz Dönemi)

14.859 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÖĞRETMEN 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

20.941 (Temmuz Dönemi)

31.866 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌BAŞKOMİSER 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌POLİS MEMURU 1/4

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜHENDİS 1/4

14.810 (Temmuz Dönemi)

22.536 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 10.633 (Temmuz Dönemi) 16.180 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PRATİSYEN HEKİM 1/4

21.860 (Temmuz Dönemi)

33.264 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PROFESÖR 1/4 25.678 (Temmuz Dönemi) 39.074 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌İMAM HATİP

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌AVUKAT 1/4 14.791 (Temmuz Dönemi) 22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌65 YAŞ AYLIĞI

2.349 (Temmuz Dönemi)

3.574 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌EVDE BAKIM DESTEĞİ 5.098 (Temmuz Dönemi) 7.758 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌KRONİK HASTALIK YARDIMI

5.098 (Temmuz Dönemi)

7.758 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ENGELLİ AYLIĞI (%40-69) 1.875 (Temmuz Dönemi) 2.853 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)

2.812 (Temmuz Dönemi)

4.279 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

SED ŌDEMELERİ

📌ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)

2.422 (Temmuz Dönemi)

3.686 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (İLKÖĞRETİM) 3.632 (Temmuz Dönemi) 5.527 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)

3.874 (Temmuz Dönemi)

5.895 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN) 2.422 (Temmuz Dönemi) 3.686 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)

4.359 (Temmuz Dönemi)

6.633 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)