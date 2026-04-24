Ziraat Türkiye Kupası
Akdeniz'de korkutan deprem! 24 Nisan az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Akdeniz'de korkutan deprem! 24 Nisan az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Akdeniz’de sabah saatlerinde Ege'de başlayan deprem fırtınası, öğle saatlerinde kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntıyla devam ediyor. 24 Nisan Cuma günü saat 11.58’de meydana gelen ve merkez üssü Girit Adası açıkları olarak belirlenen deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde yaşanan 5.9’luk ana sarsıntının ardından bölgedeki sismik aktiviteyi yakından takip eden uzmanlar, derinliği ve lokasyonu itibarıyla bu sarsıntının çevre il ve ilçelerden de hissedilmiş olabileceğini belirtiyor. Bölgede art arda yaşanan hareketlilik vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bildirilmedi. İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 12:21 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026 12:25
Akdeniz'de korkutan deprem! 24 Nisan az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri... 24 Nisan 2026 sabahı Ege ve Akdeniz sularında başlayan deprem hareketliliği durulmuyor. Girit Adası merkezli 5.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, bölgede büyüklükleri 3.0 ile 4.0 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmişti. Saat 11.58 itibarıyla gelen son veri ise, sarsıntıların şiddetinin yeniden 5.0 bandına ulaştığını gösterdi. Akdeniz'in sığ sularında, yerin yaklaşık 15 kilometre altında gerçekleşen bu orta şiddetli deprem, özellikle Muğla'nın Datça ve Antalya'nın Kaş ilçeleri gibi sahil şeridinde yaşayan vatandaşlar tarafından kısa süreliğine hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takibe aldığı bölge, sismik açıdan yılın en aktif günlerinden birini yaşıyor. Yetkililer, bölgedeki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, deniz tabanındaki bu tür hareketlenmelerin tsunami riskine karşı da izlendiği ifade ediliyor.

AKDENİZ 5,0 İLE SALLANDI

Deprem verilerinin analizi ve resmi kurumların paylaşımları, sarsıntının merkez üssünü ve teknik detaylarını netleştirmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, saat 11.58'de gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Girit Adası Açıkları (Akdeniz) olarak teyit edildi. Kandilli'nin ölçümlerine göre yerin yaklaşık 7.8 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki bu deprem, sığ derinliği nedeniyle yüzeyde daha belirgin bir hissedilme oranına sahip oldu. Koordinat verileriyle birlikte bölgedeki sismik hareketliliğin Girit'in güney ve doğu kıyılarına yakın bir noktada yoğunlaştığı görülürken, sarsıntının Akdeniz havzasındaki diğer sismik istasyonlar tarafından da anlık olarak kaydedildiği belirtildi.

AKDENİZ DEPREMİ HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Girit Adası merkezli sarsıntı, özellikle Türkiye'nin güneybatı sahil şeridinde ve Ege adalarına komşu bölgelerde kendisini hissettirdi. İlk belirlemelere ve vatandaşlardan gelen bildirimlere göre depremin hissedildiği iller şunlardır:

  • Muğla: Depremin merkez üssüne en yakın ana kara parçalarından biri olan Muğla, sarsıntıyı en çok hisseden il oldu. Özellikle Datça, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde sarsıntı kısa süreli ancak belirgin şekilde duyuldu.

  • Antalya: Deprem dalgaları Akdeniz üzerinden Antalya sahil şeridine ulaştı. Özellikle batı ilçeleri olan Kaş, Kalkan ve Finike ile yüksek katlı binaların bulunduğu Antalya şehir merkezinde sarsıntı hissedildi.

  • İzmir ve Aydın: Depremin şiddeti kuzeye doğru azalsa da, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri ile İzmir'in sahil şeridindeki yüksek katlı yapılarda oturan vatandaşlar hafif sallantılar hissettiklerini rapor etti.

  • Denizli ve Burdur: İç kesimlerde yer alan bu illerimizde hissedilme oranı düşük olsa da, sismik dalgaların yayılım yönü nedeniyle bazı ilçelerde sarsıntının zayıf bir şekilde algılandığı öğrenildi.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Sarsıntının ardından AFAD ve uluslararası deprem izleme merkezlerinden yapılan ilk değerlendirmelerde, 5.0 büyüklüğündeki bir depremin yıkıcı bir tsunami yaratma potansiyelinin düşük olduğu ifade edildi. Ancak yerin sadece 7.8 km altında gerçekleşen sığ depremler, deniz tabanında yerel değişimlere neden olabildiği için kıyı şeridindeki istasyonlar üzerinden deniz seviyesi değişimleri anlık olarak takip ediliyor. Uzmanlar, bölgenin "Helen Yayı" üzerinde bulunması nedeniyle bu tür sarsıntıların olağan olduğunu ve ana şokun ardından gelen 5.0 büyüklüğündeki bu depremin bölgedeki sismik enerjinin boşalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

