Haberler Haberler BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '5 Kasım'da hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Sivasspor - Adana Demir

16:00 Başakşehir - MKE Ankaragücü

16:00 Konyaspor - Karagümrük

19:00 Antalyaspor - Beşiktaş

13:30 Bodrumspor - Manisa FK

13:30 Bandırmaspor - Altay

16:00 Giresunspor - BB Erzurumspor

19:00 Eyüpspor - Adanaspor

17:00 Not. Forest - Aston Villa

19:30 Luton Town - Liverpool

16:00 Alaves - Almeria

18:15 Valencia - Granada

20:30 Villarreal - Ath. Bilbao

23:00 Real Madrid - Vallecano

14:30 Hellas Verona - Monza

17:00 Cagliari - Genoa

20:00 Roma - Lecce

22:45 Fiorentina - Juventus

15:00 Lyon - Metz

17:00 RC Strasbourg - Clermont

17:00 Toulouse - Le Havre

17:00 Nantes - Reims

19:05 Monaco - Brest

22:45 Nice - Rennes

17:30 Wolfsburg - Werder Bremen

19:30 Heidenheim - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin serisi sona erdi! İşte Süper Lig'in yeni lideri...
Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | İstanbul'da fırtına alarmı (5 Kasım hava durumu)
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (5 Kasım Pazar)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 5 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | ❗ 5 Kasım 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:09
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:09
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 01:09
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:08
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:00
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 00:44
Daha Eski
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! 00:21
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:21
Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! 00:21
Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! 00:21
Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... 00:21
Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! 00:21