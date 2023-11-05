BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Sivasspor - Adana Demir
16:00 Başakşehir - MKE Ankaragücü 16:00 Konyaspor - Karagümrük 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş
16:00 Başakşehir - MKE Ankaragücü
16:00 Konyaspor - Karagümrük
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş
13:30 Bodrumspor - Manisa FK
13:30 Bandırmaspor - Altay 16:00 Giresunspor - BB Erzurumspor 19:00 Eyüpspor - Adanaspor
13:30 Bandırmaspor - Altay
16:00 Giresunspor - BB Erzurumspor
19:00 Eyüpspor - Adanaspor
17:00 Not. Forest - Aston Villa
19:30 Luton Town - Liverpool
19:30 Luton Town - Liverpool
16:00 Alaves - Almeria
18:15 Valencia - Granada 20:30 Villarreal - Ath. Bilbao 23:00 Real Madrid - Vallecano
18:15 Valencia - Granada
20:30 Villarreal - Ath. Bilbao
23:00 Real Madrid - Vallecano
14:30 Hellas Verona - Monza
17:00 Cagliari - Genoa 20:00 Roma - Lecce 22:45 Fiorentina - Juventus
17:00 Cagliari - Genoa
20:00 Roma - Lecce
22:45 Fiorentina - Juventus
15:00 Lyon - Metz
17:00 RC Strasbourg - Clermont 17:00 Toulouse - Le Havre 17:00 Nantes - Reims 19:05 Monaco - Brest 22:45 Nice - Rennes
17:00 RC Strasbourg - Clermont
17:00 Toulouse - Le Havre
17:00 Nantes - Reims
19:05 Monaco - Brest
22:45 Nice - Rennes
17:30 Wolfsburg - Werder Bremen
19:30 Heidenheim - Stuttgart
19:30 Heidenheim - Stuttgart
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