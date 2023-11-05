BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 KASIM PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 KASIM'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Sivasspor - Adana Demir 16:00 Başakşehir - MKE Ankaragücü 16:00 Konyaspor - Karagümrük 19:00 Antalyaspor - Beşiktaş

13:30 Bodrumspor - Manisa FK 13:30 Bandırmaspor - Altay 16:00 Giresunspor - BB Erzurumspor 19:00 Eyüpspor - Adanaspor

17:00 Not. Forest - Aston Villa 19:30 Luton Town - Liverpool

16:00 Alaves - Almeria 18:15 Valencia - Granada 20:30 Villarreal - Ath. Bilbao 23:00 Real Madrid - Vallecano

14:30 Hellas Verona - Monza 17:00 Cagliari - Genoa 20:00 Roma - Lecce 22:45 Fiorentina - Juventus

15:00 Lyon - Metz 17:00 RC Strasbourg - Clermont 17:00 Toulouse - Le Havre 17:00 Nantes - Reims 19:05 Monaco - Brest 22:45 Nice - Rennes

17:30 Wolfsburg - Werder Bremen 19:30 Heidenheim - Stuttgart

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