Haberler Haberler TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN? | Tureks Turunç Madencilik halka talep toplama hangi tarihlerde?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN? | Tureks Turunç Madencilik halka talep toplama hangi tarihlerde?

Tureks Turunç Madencilik, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurusu kabul edilen Tureks için, borsada işlem yapmayı düşünen yatırımcılar araştırmalara başladı. Ocakçı firması olup direkt mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmetlerini sürdüren Tureks Turunç Madencilik halka arzı hakkında arama motorlarında 'Tureks maden halka arz ne zaman, talep toplama hangi tarihlerde? Eşit mi oransal mı, kaç lot verir? Borsa kodu ne?' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 07:21 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 07:50
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN? | Tureks Turunç Madencilik halka talep toplama hangi tarihlerde?

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ | Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımladığı bültenin ardından, Tureks Turunç Madencilik halka arzı için nefesler tutuldu. Son olarak TAB GIDA'nın halka arzının ardından piyasadaki hareketlilik devam ederken borsada işlem yapmak isteyen yatırımcıların sorguladığı 'Tureks maden halka arz ne zaman, talep toplama hangi tarihlerde? Eşit mi oransal mı, kaç lot verir? Borsa kodu ne?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA HANGİ TARİHLERDE?

Tureks Turunç Madencilik halka arzı, izahnamede yer alan bilgiye göre 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Tureks Turunç Madencilik halka Arz Yöntemi, Borsa Birincil Piyasada Satış (10,97 TL) ve Eşit Dağıtım olarak belirtildi.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Tureks Turunç Madencilik halka arzında kaç lot dağıtıldığı halka arzın ardından belli olacak.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ BORSA KODU NE?

Tureks Turunç Madencilik halka arzında BIST İşlem Kodu MARBL olarak belirlendi.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret AŞ sitesinde halka arza ilişkin metinde şu bilgilendirmelere yer verildi:

👉Halka Arz Tarihleri : 02-03 Kasım 2023

👉Halka Arz Fiyatı : 10,97 TL

👉BIST İşlem Kodu : MARBL

👉Halka Arz Şekli : Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

👉Halka Arz Yöntemi : Borsa Birincil Piyasada Satış ( 10,97 TL) – Eşit Dağıtım

👉Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret Aracılığı

👉Halka Arz Öncesi Sermaye : 180.000.000 TL Nominal

👉Halka Arz Sonrası Sermaye : 228.600.000 TL Nominal

👉Sermaye Artırımı : 48.600.000 TL Nominal

👉Ortak Satış : 10.376.404. TL Nominal

👉Halka Arz Edilen Hisse Adedi : 58.976.404 TL Nominal

👉Halka Arz Büyüklüğü :646.971.152 TL

👉Halka Açıklık Oranı : 25,80 %

👉Satmama Taahhüdü :Şirket ve Ortaklar için 1 yıl

👉Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi :Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

👉Konsorsiyum Lideri : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

👉İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri :30/10/2023 www.kap.org.tr, www.tacirler.com.tr; www.marblesystemtureks.com.tr

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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