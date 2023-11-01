KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2023? | Kasım ara tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2023? | 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk ara tatili için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin heyecanla beklediği 1 haftalık ara tatilin ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte tüm merak edilenler...

KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Hafta sonu tatilinin de dahil olduğu Kasım ara tatili, 10 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalana kadar devam edecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

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