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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2023? | Kasım ara tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kasım ayında yapılacak ara tatil için geri sayıma başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 1 hafta sürecek 2023-2024 eğitim döneminin ilk ara tatili için arama motorlarında 'Kasım ara tatili ne zaman 2023? Kasım ara tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 09:31 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 09:31
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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2023? | Kasım ara tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2023? | 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk ara tatili için nefesler tutuldu. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin heyecanla beklediği 1 haftalık ara tatilin ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili ayın kaçında, ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte tüm merak edilenler...

KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Hafta sonu tatilinin de dahil olduğu Kasım ara tatili, 10 Kasım Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çalana kadar devam edecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
  • Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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