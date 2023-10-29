Dolar kaç TL? Dolar düştü mü, dolar Google'da neden düşük gözüküyor? 29 Ekim güncel dolar kuru

Dolar kurunun 29 Ekim Pazar akşamı google aramalarında 24,05 TL olarak görünmesi döviz kurlarını yakından takip edenlerin gözünden kaçmadı.

Dolar'ın 24.05 TL olarak aramalarda çıkması sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Dünyaca ünlü arama motoru Google'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken yatırıcımlar, "Dolar ne kadar, kaç tl, dolar neden düştü?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

Dolar/TL kuru Google'da 24,05 TL olarak gözükürken "Dolar düştü mü?" sorusu yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı.

Google'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, hatanın teknik bir sorundan kaynaklandığı ön görülüyor. Pek çok döviz kuru sitesinde güncel dolar kuru 28,1657 TL olarak gözükmekte.

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GOOGLE GÜNCELLEDİ

Bu gelişmeden bir süre sonra google, akşam saatlerinde dolar kurunun TL karşılığını 28,27 TL olarak güncelledi.