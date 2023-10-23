Haberler Haberler BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bayrampaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bayrampaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)

Bayrampaşa'da 23 Ekim Pazartesi günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Bayrampaşa elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 23 Ekim 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:07 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bayrampaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırken İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Bayrampaşa'da bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Bayrampaşa 23 Ekim Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, GÜNAYDIN, MİLLET, UĞUR, YAKUT, YAPRAK sk bölgelerinde 23/10/2023 10:00:00 - 23/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 23/10/2023 11:00:00 - 23/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah CEYHAN sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk bölgelerinde 23/10/2023 12:00:00 - 23/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN Sports 1 canlı maç izle şifresiz: Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı yayın izle yayında
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze'ye her saniye bomba yağıyor: Katliamcı İsrail ordusu 'rehine' bahanesiyle karadan girdi
F.Bahçe - Hatayspor maçı sonrası flaş sözler!
F.Bahçe'den bomba transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çatalca'da elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)
Beşiktaş'ta elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)
Başakşehir'de elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)
Bakırköy'de elektrik ne zaman gelecek? (23 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina - Empoli maçı ne zaman? Fiorentina - Empoli maçı ne zaman? 10:52
Udinese - Lecce maçı ne zaman? Udinese - Lecce maçı ne zaman? 10:48
Valencia - Cadiz maçı ne zaman? Valencia - Cadiz maçı ne zaman? 10:42
F.Bahçe'den bomba transfer harekatı! F.Bahçe'den bomba transfer harekatı! 10:39
Tottenham - Fulham maçı ne zaman? Tottenham - Fulham maçı ne zaman? 10:38
Gençlerbirliği - Altay maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Altay maçı saat kaçta? 10:30
Daha Eski
Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman? Al Nassr - Al Duhail maçı ne zaman? 10:17
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı ne zaman? 10:09
Icardi'den dikkat çeken paylaşım! Icardi'den dikkat çeken paylaşım! 10:06
ManU - Kopenhag maçı ne zaman? ManU - Kopenhag maçı ne zaman? 10:04
Derbide izlediler! Yıldız ismi almaya geliyorlar... Derbide izlediler! Yıldız ismi almaya geliyorlar... 09:57
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! 09:52