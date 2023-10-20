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SGK PERSONEL ALIMI | SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

SGK bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları tercihlerini tamamladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı tercih sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor ve araştırılıyor. Adaylar tercih sonuçlarını araştırıyor. Peki, SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 10:20
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SGK PERSONEL ALIMI | SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Adaylar tercihlerini 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderdiler. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2023/6 tercih kılavuzu ile alım yapacak olan SGK için araştırmalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının henüz açıklanmadı. Sonuçlar ekim ayı içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda tercih sonuçları açıklandığında detayları haberimizde yer alacak.

SGK PERSONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1392 sözleşmeli personel alınacak. Personelin branş dağılımı ise şöyle:

Büro Personeli: 1.231

Destek Personeli: 130

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 27

Teknisyen: 4

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