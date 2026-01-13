ŞOK'ta Ocak fırsatları başlıyor! 14-20 Ocak Şok aktüel ürünler kataloğu

CANLI SKOR ANA SAYFA
ŞOK Market, 14-20 Ocak tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürünler kataloğuyla ezber bozuyor! Mutfak ihtiyaçlarından teknolojiye, ev tekstilinden temel gıdaya kadar onlarca kategoride dev indirimler sizi bekliyor. OiOi ve Wee Baby markalı güvenilir bebek ürünlerinden, eğitici Gokidy oyuncaklarına; bebek odası tekstilinden pratik banyo gereçlerine kadar her şey en uygun fiyatlarla raflarda. Altus marka beyaz eşyalar ve Google Smart TV fırsatları da ücretsiz kargo avantajıyla sizi bekliyor. İşte ŞOK 14-20 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g: 249 TL
Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g: 139 TL
Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L: 245 TL
Ülker Çokokrem Kase 400 g: 89,90 TL
Piyale Tam Buğday Unu 2 kg: 69,90 TL
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 1 kg: 69,90 TL

Pantene Onarıcı Koruyucu / Güçlü ve Parlak Şampuan Çeşitleri (625 ml): 159 TL
Sensodyne Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası (1+1): 111 TL
Sensodyne Gelişmiş Beyazlık Yumuşak Diş Fırçası (1+1): 136 TL
Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu (75 ml): 129 TL
Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu (75 ml): 126 TL
Lady Club Vücut Spreyi (250 ml): 94 TL
Hope Saç Boyası Çeşitleri: 85 TL

Bebek Yorganı (95x145 cm): 179 TL
Wellsoft Bebek Battaniyesi (90x110 cm): 179 TL
Bebek Yastığı (35x45 cm): 69.95 TL
Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi (90x90 cm): 199 TL
Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı (90x110 cm): 249 TL
Gabby's Dollhouse Lisanslı Pijama Takımı (6-7 Yaş, 8-9 Yaş): 349 TL
Lisanslı 2'li Soket Çorap (6-7 Yaş): 75 TL
3'lü Havlu Bebek Çorap (ABS Tabanlı, Pamuklu): 100 TL

OiOi Silikon Bebek Önlüğü: 349 TL
OiOi Silikon Bardak (180 ml): 149 TL
OiOi Silikon Renkli Pipet 10'lu (17 cm): 149 TL
Wee Baby Kapaklı Mama Tabağı: 169 TL
Wee Baby Mama Kaşığı 3'lü: 100 TL
Figürlü Cam Şişe (1 L): 50 TL
Pipetli Bardak (350 cc): 100 TL
Desenli Matara (530 cc): 100 TL
Silikon Başlıklı Alıştırmalık Kabı (210 cc): 75 TL

Pilsan Comfort Mama Sandalyesi: 599 TL
Kurbağa Desenli Eğitici Klozet (Ses Efektli ve Işıklı): 549 TL
Pilsan Midilli At (Maksimum 35 kg kapasite): 499 TL
Gokidy Rakamlı Yer Karosu (31x31 cm): 249 TL
Yumuşak Blok (28 Parça): 249 TL
Tummy Time Zeka Kartları: 129 TL
Gokidy Sesli Arkadaşım Koala-Fil: 199 TL

