BİM katalog 13 Ocak Salı: Mısır yağı, pirinç ve deterjanda kaçmaz fırsatlar!

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu, 13 Ocak Salı günü raflarda yerini alaca ürünlerin tanıtımıyla yayına girdi. Kışa özel ihtiyaçlarınız ve ev ekonominiz için süper fırsatlar başladı. Her Salı ve Cuma günü raflarına yerleştirdiği uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle vatandaşların yüzünü güldüren BİM'de bu hafta sıvı bulaşık deterjanından çamaşır yumuşatıcısına, 5 litrelik mısır yağından 5 kg osmancık pirince onlarca üründeki dev fırsatları haberimizde derledik.

Mısır Yağı Orkide 5 L: 375 TL

Osmancık Pirinç Efsane 5 kg: 330 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı Orkide 1 L: 270 TL

Nohut Saban 2,5 kg: 140 TL

Bulgur Çeşitleri Saban 2,5 kg: 65 TL

Bromelain Şurubu Zühre Ana 250 ml: 199 TL

Mısır Çerezi Çeşitleri Star Krak: 23,50 TL

Kabuklu Yer Fıstığı Meray 1000 g: 129 TL

Tuzlu Leblebi Meray 160 g: 39 TL

Antep Fıstığı Simbat 300 g: 349 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı Mr. Oxy Maxima 3,5 L+0,5 L: 129 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Peros 2x960 ml: 125 TL

Genel Temizlik Sıvısı Güleç 4 L: 105 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı Perwoll Hızlı Yıkama 2 L: 94,50 TL

Lavabo Fayans Temizleyici Cif 750+750 ml: 129 TL

