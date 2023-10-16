CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 29 Ekim ikramiyesi kimlere verilecek?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ | Cumhuriyetimiz'in ilanının 100. yılı dolayısıyla, emeklilere bu yıl 3. kez ikramiye verilecek. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeye ek olarak yapılacak bu ödemelerin emekliye rahat bir nefes aldıracağı düşünülürken vatandaşlar, Cumriyet Baytamı emekli ikramiyesinin kimlere verileceğini araştırıyor. İşte merak edilenler...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin TL olarak açıklandı. Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri, Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılması bekleniyor.