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CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 29 Ekim ikramiyesi kimlere verilecek?

Cumhuriyet Bayramı'nda bir defaya mahsus verilecek olan emekli ikramiyesinin detayları merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı 5 bin TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi olan son dakika emekli haberi hakkında arama motorlarında sorgulamalar sürüyor. Peki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimlere verilecek, ne zaman yatacak? EYT'liler emekli ikramiyesi alacak mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 09:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:10
CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 29 Ekim ikramiyesi kimlere verilecek?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ | Cumhuriyetimiz'in ilanının 100. yılı dolayısıyla, emeklilere bu yıl 3. kez ikramiye verilecek. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyeye ek olarak yapılacak bu ödemelerin emekliye rahat bir nefes aldıracağı düşünülürken vatandaşlar, Cumriyet Baytamı emekli ikramiyesinin kimlere verileceğini araştırıyor. İşte merak edilenler...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin TL olarak açıklandı. Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri, Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılması bekleniyor.

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