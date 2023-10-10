FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK? | Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimlere verilmeyecek?

FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK? | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla emeklilere, yılın 3. ikramiyesi ödenecek. Bu yıla mahsus olan ödemeler, fiilen çalışan emeklilere yapılmayacak. Kasım ayının ilk yarısında, 5 bin TL tutarında ödenecek emekli ikramiyesi hakkında arama motorlarında 'Fiilen çalışan emekli ne demek? Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimlere verilmeyecek?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

FİİLEN ÇALIŞAN EMEKLİ NE DEMEK?

Fiilen çalışan emekli, emekli olduğu halde herhangi bir iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için kullanılan bir tabirdir. Resmi olarak emekli olmuş bir kişinin, hala bir işte çalışmaya devam ettiği durumlarda, bu kişilere fiilen çalışan emekli denir.

Yani kişi, emekli aylığı almaya hak kazanmış olsa da iş hayatına devam ediyorsa bu kişi, fiilen çalışan emeklidir.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLMEYECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmeyecek. Bir yerde emekli olduğu halde çalışmaya devam eden ve çalıştığını devlete bildiren kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak.

Başkan Erdoğan'ın, Kasım ayının ilk yarısında yatacağını duyurduğu 5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emekliler hariç olmak üzere SSK, BAĞKUR ve emekli sandığından emekli olan tüm vatandaşların yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanlara da verilecek.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin TL olarak açıklandı. Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.