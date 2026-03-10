YKS geç başvuru ekranı 2026 | YKS geç başvuru ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

Geleceğini şekillendirmek isteyen milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 2026 YKS için geri sayım sürerken, takvimdeki en kritik virajlardan biri olan geç başvuru süreci, 10 Mart 2026 itibarıyla başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav maratonuna dahil olmak isteyen ancak standart süreyi değerlendiremeyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Geç başvuru günlerinde yapılan müracaatlarda sınav ücreti, normal döneme oranla %50 artırımlı olarak tahsil edilmekte ve ödemeler sadece ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan odeme.osym.gov.tr üzerinden yapılabilmektedir. İşte merak edilenler...

2026 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS GEÇ BAŞURU TARİHLERİ 2026

YKS'ye katılacak ve normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için belirlenen geç başvuru süreci 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. ÖSYM takvimine göre bu süreç, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecektir. Adayların sınav maratonuna dahil olabilmeleri için bu kısıtlı zaman diliminde hem başvurularını onaylamaları hem de ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

YKS geç başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda, ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar şu adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilir:

Sisteme Giriş: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine gidin veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz (veya e-Devlet kapısı üzerinden) giriş yapın. Başvuru Seçimi: "Başvurularım" sekmesinden "2026-YKS" seçeneğine tıklayın. Oturum Seçimi: Katılmak istediğiniz oturumları (TYT, AYT, YDT) işaretleyin. Bilgi Güncelleme: Kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edin. Fotoğrafınızın güncel olduğundan emin olun. Onay ve Ödeme: Tercihlerinizi yaptıktan sonra "Başvuruyu Onayla" butonuna basın. Başvurunun geçerli olması için ödeme adımına geçin.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri, normal döneme göre yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilir. 2026 YKS geç başvuru ücreti her bir oturum (TYT/AYT/YDT) için 1.050 TL olarak belirlenmiştir. Örneğin; sadece TYT'ye girecek bir aday 1.050 TL, hem TYT hem AYT'ye girecek bir aday ise toplam 2.100 TL ödeme yapacaktır.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

YKS geç başvuru ücretleri banka şubelerinden veya ATM'lerden yatırılamaz. Ödemeler yalnızca ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER'deki "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilmektedir (odeme.osym.gov.tr). Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ödemenin aynı gün içerisinde, en geç saat 23.59'a kadar yapılması zorunludur.