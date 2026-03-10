CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS geç başvuru ekranı 2026 | YKS geç başvuru ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru ekranı 2026 | YKS geç başvuru ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki TYT, AYT ve YDT oturumları için normal başvuru süresini kaçıran adayların beklediği an geldi. YKS geç başvuru ekranı resmen erişime açıldı. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci ve mezun aday, 'YKS geç başvuru nasıl yapılır? 2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?' sorularına yanıt ararken, ÖSYM AİS üzerinden işlemlerin son saatine kadar tamamlanması büyük önem arz ediyor. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerin aynı gün içinde ödenmesi zorunluluğu bulunurken, adayların sınav merkezi tercihlerini de bu dar zaman diliminde güncellemeleri gerekiyor. 2026 YKS geç başvuru takvimi, ödeme kanalları ve sınav giriş şartlarına dair tüm detaylar habeirmizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 11:42
YKS geç başvuru ekranı 2026 | YKS geç başvuru ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar?

Geleceğini şekillendirmek isteyen milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 2026 YKS için geri sayım sürerken, takvimdeki en kritik virajlardan biri olan geç başvuru süreci, 10 Mart 2026 itibarıyla başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav maratonuna dahil olmak isteyen ancak standart süreyi değerlendiremeyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Geç başvuru günlerinde yapılan müracaatlarda sınav ücreti, normal döneme oranla %50 artırımlı olarak tahsil edilmekte ve ödemeler sadece ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan odeme.osym.gov.tr üzerinden yapılabilmektedir. İşte merak edilenler...

2026 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS geç başvuru ekranı 2026

YKS GEÇ BAŞURU TARİHLERİ 2026

YKS'ye katılacak ve normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için belirlenen geç başvuru süreci 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. ÖSYM takvimine göre bu süreç, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecektir. Adayların sınav maratonuna dahil olabilmeleri için bu kısıtlı zaman diliminde hem başvurularını onaylamaları hem de ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir.

YKS geç başvuru ne zaman?

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR? | ADIM ADIM

YKS geç başvuru işlemleri tamamen dijital ortamda, ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar şu adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilir:

  1. Sisteme Giriş: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine gidin veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz (veya e-Devlet kapısı üzerinden) giriş yapın.
  2. Başvuru Seçimi: "Başvurularım" sekmesinden "2026-YKS" seçeneğine tıklayın.
  3. Oturum Seçimi: Katılmak istediğiniz oturumları (TYT, AYT, YDT) işaretleyin.
  4. Bilgi Güncelleme: Kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edin. Fotoğrafınızın güncel olduğundan emin olun.
  5. Onay ve Ödeme: Tercihlerinizi yaptıktan sonra "Başvuruyu Onayla" butonuna basın. Başvurunun geçerli olması için ödeme adımına geçin.

2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2026 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru döneminde sınav ücretleri, normal döneme göre yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilir. 2026 YKS geç başvuru ücreti her bir oturum (TYT/AYT/YDT) için 1.050 TL olarak belirlenmiştir. Örneğin; sadece TYT'ye girecek bir aday 1.050 TL, hem TYT hem AYT'ye girecek bir aday ise toplam 2.100 TL ödeme yapacaktır.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

YKS geç başvuru ücretleri banka şubelerinden veya ATM'lerden yatırılamaz. Ödemeler yalnızca ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER'deki "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilmektedir (odeme.osym.gov.tr). Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ödemenin aynı gün içerisinde, en geç saat 23.59'a kadar yapılması zorunludur.

ASpor CANLI YAYIN

Özbek'ten prim kararı! Liverpool maçları için...
F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "füze" uyarısı: Her ülke aklını başına almalıdır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'ye çok konuşulacak transfer! 11:16
Sevgi Uzun'dan açıklamalar! Sevgi Uzun'dan açıklamalar! 11:15
Manisa FK - Sarıyer maçı bilgileri Manisa FK - Sarıyer maçı bilgileri 11:08
Trabzonspor'da Onuachu zirvede! Trabzonspor'da Onuachu zirvede! 10:22
Kayserispor 6 penaltı golü yedi! Kayserispor 6 penaltı golü yedi! 10:14
Türk Telekom'un rakibi BAXI Manresa! Türk Telekom'un rakibi BAXI Manresa! 10:02
Daha Eski
Asllani'den Beşiktaş itirafı! Asllani'den Beşiktaş itirafı! 10:00
Atalanta-Bayern Münih maçı hangi kanalda? Atalanta-Bayern Münih maçı hangi kanalda? 09:58
Serikspor-Pendikspor maçı bilgileri | 1. Lig Serikspor-Pendikspor maçı bilgileri | 1. Lig 09:45
2026 kadınlar dünya kupası elemeleri! 2026 kadınlar dünya kupası elemeleri! 09:43
Newcastle United-Barcelona maçı saat kaçta? Newcastle United-Barcelona maçı saat kaçta? 09:35
Vanspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Vanspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 09:29