DUS başvuru ekranı 2026 | DUS başvuru ücreti ne kadar? Nereden, nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), diş hekimlerinin uzmanlık eğitimi alabilmeleri için düzenlenen 2026-DUS 1. Dönem sınavı için başvuru maratonunu başlattı. 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu kritik sınav için adaylar, başvurularını 10-17 Mart 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Akademik gelecekleri için büyük önem taşıyan bu süreçte adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak müracaatlarını saniyeler içinde tamamlayabiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli sınav merkezlerinde yapılacak olan DUS için başvuru yapacak adayların, kılavuzda belirtilen güncel sınav ücretini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yatırması gerekiyor. İşte binlerce diş hekiminin merakla beklediği başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

2026 DUS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN 2026 STSDIS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DUS 2026 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, DUS 1. Dönem başvuruları 10 Mart 2026 Salı günü saat 10.00 itibarıyla başlamıştır. Adayların başvurularını tamamlamaları için son tarih ise 17 Mart 2026 Salı günü saat 23.59 olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü ise 24 Mart 2026 tarihinde tek gün olarak uygulanacaktır.

DUS 2026 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-DUS 1. Dönem sınav başvuru ücreti, her yıl güncellenen ÖSYM tarifesi doğrultusunda 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Sınav ücreti, başvuru süresi içerisinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabilmektedir.

DUS 2026 BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILIR? | ADIM ADIM

DUS başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. İşlem adımları şu şekildedir:

Sisteme Giriş: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın. Sınav Seçimi: "Başvuru Sürecindekiler" kısmından "2026-DUS 1. Dönem" seçeneğine tıklayın. Bilgi Güncelleme: Kimlik, iletişim ve eğitim bilgilerinizin doğruluğunu teyit edin. Fotoğrafınız güncel değilse (son 50 ay içinde çekilmemişse), T.C. Kimlik Kartı fotoğrafınızla sistem üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Sınav Merkezi: Tercih ettiğiniz sınav merkezini (İstanbul, Ankara, İzmir gibi) işaretleyin. Onay ve Ödeme: Başvurunuzu onayladıktan sonra sistemin sizi yönlendirdiği ödeme ekranından sınav ücretini yatırarak işleminizi mühürleyin.

DUS 2026 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Diş hekimliği alanındaki uzmanlık bilgisini ölçen DUS, adaylara oldukça kapsamlı ve dikkat gerektiren bir test süreci sunmaktadır. Sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilmekte olup, bu soruların 40'ı Temel Bilimler, 80'i ise Klinik Bilimler testlerinden oluşmaktadır. Toplamda 150 dakika (2,5 saat) sürecek olan bu zorlu maratonda adayların zaman yönetimi büyük önem taşırken, puanlama sisteminde uygulanan "4 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralı nedeniyle adayların emin olmadıkları sorular üzerinde titizlikle düşünmeleri ve stratejik bir yaklaşım sergilemeleri tavsiye edilmektedir.