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TOKİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim peşinat, ilk taksit ne zaman ödenecek?

TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi ile ev sahibi yaptığı 500 bin kişi, ödemelerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Temellerin yılbaşından sonra atılacağı öğrenilen projede kuradan çıkan isimlere göre asil ve yedek listeleri tamamlanırken arama motorlarında sorgulanan 'TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak 2023? TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim peşinat, ilk taksit ne zaman ödenecek?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:02
TOKİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim peşinat, ilk taksit ne zaman ödenecek?

TOKİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? | Cumhuriyet'in en büyük sosyal konut projesi TOKİ eliyle yapılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim ile binlerce orta gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ'de ev ve iş yerleri temellerinin yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi. Peki TOKİ ödemesi ne zaman başlayacak 2023? TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim peşinat, ilk taksit ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM PEŞİNAT, İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak.

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim inşaatı ise yılbaşından sonra başlayacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ İstanbul'da ilk temellerin 2024'ün ilk aylarında atılacağını duyurdu. 250 bin sosyal konutlu 'İLk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek TOKİ sosyal konutlar için çalışmaların tamamlandığını belirten Bulut, bu konutlar için yılbaşının ardından temelin atılacağını duyurdu.

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Gaziantep'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede konut inşa edilecek.

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM PEİŞİNAT NE KADAR?

Peşinat tutarı evin değerinin en az yüzde 10'u olarak belirlendi. Hak sahipleri, peşinatı bu oranın üzerinde ödeyebilecek.

Konut bedelinin tamamı peşin olarak ödenebilecek. Teslim aşamasında ayrıca KDV tahsil edilecek.

Güncel konut bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacak.

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