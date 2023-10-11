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SON DAKİKA CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ | Başkan Erdoğan tarih verdi: 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek olan 5000 TL'lik emekli ikramiyesi için nefesler tutuldu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamada tarihini de verdiği Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinin hangi ay, ayın kaçında yatacağı merak ediliyor. Fiilen çalışanlar hariç tüm SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerine verilecek olan emekli ikramiyesi hakkında 'Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesi hangi ay, ayın kaçında yatar?' soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 14:10
SON DAKİKA CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ | Başkan Erdoğan tarih verdi: 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | Emekli ikramiyesi, bu yıl üçüncü kez, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5.000 TL olarak ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından 'halka sesleniş' konuşmasında duyurduğu 29 Ekim emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesi hangi ay, ayın kaçında yatar?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Cumhuriyet'in ilanının 100. yıldönümü sebebiyle verilecek olan emekli ikramiyeleri, Kasım ayının ortasında ödenecek. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 29 Ekim emekli ikramiyelerine ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında ödenecek şekilde, bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık. Enflasyon farkıverefah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz. Emeklilerimizle aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ HANGİ AY, AYIN KAÇINDA YATAR?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Bu kapsamda 29 Ekim emekli ikramiyesinin 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

EYT'LİLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT düzenlemesi ile emekli olan ve emekliliğinin ardından çalışmaya devam etmeyen vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinden yararlanabilecek. Ancak EYT'li olup çalışmaya devam eden kişilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

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