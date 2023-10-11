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BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

Bağcılar'da 11 Ekim Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Bağcılar su kesintisi olan mahalleleri ve 11 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:10
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ - Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)

11 EKİM 2023 BAĞCILAR SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar'ın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 11 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Bağcılar 11 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BAĞCILAR'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: 100.YIL MAH, 15 TEMMUZ MAH, BAĞLAR MAH, DEMİRKAPI MAH, FATİH MAH, FEVZİ ÇAKMAK MAH, GÖZTEPE MAH, GÜNEŞLİ MAH, KEMALPAŞA MAH, KİRAZLI MAH, YAVUZSELİM MAH, YENİMAHALLE

AÇIKLAMA:İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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