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MEMUR ÇALIŞMA SAATİ SON DAKİKA - Yeni memur çalışma saatleri nasıl olacak?

Son dönemde sık sık memurların çalışma saatinin kısalacağı iddiaları gündemde yer alıyordu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu konu hakkında öneride bulunmuştu. Arama motorları ve sosyal medyada memur çalışma saatleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, memurların mesai saatleri kısalacak mı? Çalışma saatleri değişecek mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 12:10
MEMUR ÇALIŞMA SAATİ SON DAKİKA - Yeni memur çalışma saatleri nasıl olacak?

YENİ MEMUR SAATLERİ SON DAKİKA - 2023 yılı memurlar için hareketli bir dönem oldu. Arka arkaya gelen zamların ardından memur çalışma saatleri de merak konusu oldu. Memur çalışma saatleri değişecek mi? Memur çalışma saatleri kısalacak mı? İşte detaylar...

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Hürriyet'te yer alan haberde yer alan bilgilere göre henüz resmi bir açıklama bulunmazken, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamasına yer verildi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

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