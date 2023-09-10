OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2023? | 11 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul liseler açılacak mı? 2023-2024 MEB okul takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2023? | Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı eğitim - öğretim takvimi milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından araştırılmaya başladı. Yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin ne zaman çalacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, okullar ne zaman açılıyor 2023? 11 Eylül Pazartesi ilkokul, ortaokul liseler açılacak mı? İşte Eylül ayında başlayacak yeni eğitim - öğretim dönemine dair merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri için ilk ders zili 4 Eylül 2023 tarihinde çalmıştı. Uyum programının sona ermesinin ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 10, 11, 12. sınıf öğrencileri için ise 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okullar açılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

13 - 17 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 15 TATİLİ NE ZAMAN?

19 Ocak 2024 - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

8 - 12 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir sonraki yaz tatili 14 Haziran 2024'te başlayacak.