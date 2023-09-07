Haberler Haberler PS Plus'a büyük zam! PlayStation Plus'a yaklaşık yüzde 600 zam geldi PS Plus kaç TL oldu?

PS Plus'a büyük zam! PlayStation Plus'a yaklaşık yüzde 600 zam geldi PS Plus kaç TL oldu?

PS Plus kullanıcılarına kötü haber! PlayStation Plus sürümlerinin en pahalısı olan Deluxe sürümüne yüzde 600 zam geldi. Ancak yapılan zam henüz yürürlüğe konmadı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 19:00
PS Plus'a büyük zam! PlayStation Plus'a yaklaşık yüzde 600 zam geldi PS Plus kaç TL oldu?

Japon teknoloji devi Sony'nin oyun konsolu PlayStation için sunduğu, kütüphanesindeki yüzlerce hatta binlerce oyunu oynamanıza olanak sağlayan PlayStation Plus sistemine büyük zam geldi.

PlayStation Plus Deluxe, yüzde 600 zamla yıllık 2740 TL oldu!

ABONELİKLER DE ETKİLENDİ

PS Plus, uygun abonelik ücretleriyle özellikle Türk oyuncular için büyük bir fırsat olarak görülüyordu. Fakat, dolar kuru ve ekonomik durumlar, tüm platformlarda tek oyun fiyatlarını vurduğu gibi abonelik ücretlerini de etkiledi.

TÜM PLATFORMLAR ZAMLANDI

Geçtiğimiz 3 aylık zaman içerisinde Xbox Game Pass, Spotify ve YouTube başta olmak üzere birçok abonelik sistemine ciddi zamlar yapılmıştı. Bu furyaya PS Plus'ın da dahil olması an meselesiydi ancak bu kadar yüksek bir zammı hiç kimse beklemiyordu.

PS Plus Essential, Extra ve Deluxe sürümlerinin aylık, 3 aylık ve yıllık abonelik ücretleri şöyle:

PlayStation Plus Essential

  • Aylık: 175 TL
  • 3 Aylık: 440 TL
  • Yıllık: 1440 TL

PlayStation Plus Extra

  • Aylık: 260 TL
  • 3 Aylık: 720 TL
  • Yıllık: 2340 TL

PlayStation Plus Deluxe

  • Aylık: 305 TL
  • 3 Aylık: 830 TL
  • Yıllık: 2740 TL

Kullanıcılar, 2025 yılına kadar abonelik alabildiklerini, 2026 yılına geldiklerinde Sony'nin sisteminin çöktüğünü belirtiyorlar.

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